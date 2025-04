Eines der aktuell erfolgreichsten Spiele auf Steam ist eine Drogendealer-Simulation von einem einzelnen Entwickler

Schedule 1 schlägt auf Steam sogar echte Giganten.

Schedule 1 kommt mit simplem Artstyle und etwas klobigen Animationen daher, doch das steht großem Spielspaß offensichtlich nicht im Weg. Die Drogendealer-Simulation kommt auf Steam hervorragend an und kann mit den Spielen großer Studios problemlos mithalten. Dabei ist Schedule 1 das Projekt eines Solo-Entwicklers.

Spielerzahlen, Reviews, Verkäufe

Am vergangenen Sonntag erreichte Schedule 1 laut der Tracking-Plattform SteamDB rund 414.150 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam. Das reicht bereits für die Top 30 der meistgespielten Titel auf Valves Plattform.

Betrachtet man auf SteamDB die Spielerzahlen der letzten 24 Stunden, liegt die Simulation sogar auf Platz vier und kann aktuelle Spiele wie Monster Hunter Wilds und Steam Dauerbrenner wie Naraka: Bladepoint, Marvel Rivals und GTA 5 hinter sich lassen.

In der Release-Woche des 25. März 2025 schaffte es Schedule 1 sogar auf die von SteamDB berechnete Topseller-Liste und machte mehr Umsatz als der üblicherweise von Counter-Strike 2 gepachtete Listenplatz 1.

Die Nutzerwertungen vervollständigen das Bild des Erfolges, denn die sind zu 98 Prozent positiv. Das Spiel befindet sich zurzeit im Early Access auf Steam und kostet knapp 20 Euro. Allerdings gibt es eine kostenlose Demo zum Probespielen.

Was sagt der Entwickler?

TVGS oder auch Tyler wird auf Reddit von einem Nutzer gefragt, wie es sich anfühlt, wenn die ganze Arbeit sich auszahlt. Der Solo-Entwickler erklärt, dass es zwar »fantastisch, aber auch ziemlich überwältigend« ist. Er habe nie mit solchen Reaktionen auf sein Spiel gerechnet.

Die Hände in den Schoß legen will er natürlich nicht. Sein nächstes Ziel sind vorerst Patches, um die größten Bugs zu beheben, danach sollen die ersten inhaltlichen Updates folgen.

Falls ihr euch bereits in Schedule 1 zum Drogenbaron hocharbeiten wollt, euch aber das nötige Kleingeld im Spiel fehlt