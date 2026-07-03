Aus einem 9.000-Dollar-NASA-Handschuh wurde 1989 ein Spielzeug für 100 Dollar – und einer der berühmtesten Flops der Gaming-Geschichte

Die Werbung für den Power Glove war 80er in Reinform.

Auf Reddit sorgt gerade eine Werbeanzeige von 1989 für nostalgische Seufzer: Zu sehen ist der Power Glove von Mattel, jener legendäre Handschuh-Controller fürs NES. »Ich will als 45-jähriger Mann immer noch einen!«, schreibt der Poster im Subreddit r/retrogaming dazu – und Dutzende Kommentatoren stimmen zu.

Dabei sind sich eigentlich alle einig: Das Ding war Schrott. Aber verdammt cooler Schrott!

Ein NASA-Handschuh für Kinderzimmer

Die Geschichte hinter dem Power Glove klingt ziemlich absurd: Die Vorlage war der DataGlove von VPL Research, ein rund 9.000 Dollar teurer Profi-Datenhandschuh, der auf Computerhardware im Wert von 250.000 Dollar lief und unter anderem bei der NASA zum Einsatz kam. Diese Technik sollte in ein Spielzeug wandern, dessen Bauteile weniger als 26 Dollar kosten durften.

Entwickelt wurde der Power Glove nicht von Nintendo selbst, sondern von Abrams/Gentile Entertainment, in den USA produziert und vertrieben von Mattel. Die Ingenieure hatten nur rund fünf Monate Zeit, um Design, Software und Hardware parallel fertigzustellen – der erste Prototyp entstand in gerade einmal sechs Tagen.

Im Oktober 1989 kam der Handschuh für rund 100 US-Dollar in die Läden. Am Unterarm saß ein vollwertiges NES-Pad samt Ziffernblock. Über Ultraschall-Sensoren am Fernseher erkannte das System Position und Drehung der Hand. Faust ballen für den Punch, Finger krümmen zum Springen – so zumindest das Versprechen.

»I love the Power Glove. It's so bad«

Der Marketing-Höhepunkt war der Kinofilm The Wizard (im deutschsprachigen Raum: Joy Stick Heroes), im Grunde ein 96-minütiger Nintendo-Werbespot, in dem Bösewicht Lucas den Handschuh mit dem legendären Satz »I love the Power Glove. It's so bad« präsentiert. »Bad« hieß damals so viel wie »krass«.

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Im Falle des Power Gloves wurde der Satz aber zu unfreiwilliger Ironie: Denn in der Praxis funktionierte das Teil schlicht nicht. Die billigen Mikrofone verzerrten die Positionserkennung, für jedes Spiel mussten Zahlencodes einprogrammiert werden, und nur zwei Spiele erschienen überhaupt mit expliziter Power-Glove-Unterstützung: Super Glove Ball und Bad Street Brawler. Bereits ein Jahr nach Verkaufsstart verschwand der Handschuh wieder vom Markt.

Wie schlimm es wirklich war, Spiele mit dem Power Glove zu spielen – oder es zumindest zu versuchen –, seht ihr im mindestens genauso legendären Video des Angry Video Game Nerds.

Die Leute lieben ihn trotzdem

Auch wenn sich die Nutzer in den Reddit-Kommentaren einig sind, dass der Power Glove mehr Gimmick als echter Controller war, lässt die Anzeige sie in Nostalgie schwelgen:

Nutzer DaCozPuddingPop erinnert sich: Er habe als Kind einen besessen, das Konzept sei das coolste überhaupt gewesen – nur leider für die meisten Spiele nutzlos.

Fredness101 kam mit dem Handschuh in Mike Tyson's Punch-Out immerhin an Glass Joe vorbei, danach war Schluss.

Raulimus hat dem Ersteller des Threads etwas voraus und präsentiert stolz seinen Power Glove, den er erst vor einer Woche auf einer Spielemmesse gekauft hat:

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Der Power Glove hat nie gehalten, was er versprach, aber das Versprechen selbst war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus. Bewegungssteuerung wurde erst 2006 mit der Wii massentauglich, und bis Motion Controller in VR-Headsets wirklich präzise Handbewegungen übertragen konnten, dauerte es noch länger. Der Handschuh von 1989 war im Vergleich zu moderner Hardware maximal eine Fingerübung. Aber halt eine verdammte coole – oder was meint ihr?