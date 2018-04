A Way Out - Koop-Abenteuer hat sich über eine Million mal verkauft

Ausgehend von einem geleakten Marketing-Dokument, hat A Way Out Publisher EA überrascht. Während man sogar von weniger Verkäufe insgesamt ausging, schaffte man schon in den ersten zwei Wochen, den Meilenstein von einer Million Verkäufe zu knacken. Das verkündete Entwickler Hazelight stolz auf Twitter.

We just found out that #AWayOut has sold over 1 million copies, in just over two weeks! Words cannot describe how much this means to us. Thank you to all of you for your support!