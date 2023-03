Sony behauptet: Microsoft könnte CoD für PlayStation absichtlich schlechter machen

Wird CoD auf der PlayStation zukünftig schlechter?

Microsoft will Activision Blizzard kaufen - aber noch ist der Riesen-Deal nicht über die Bühne. Zunächst müssen offene Fragen geklärt werden, zum Beispiel, ob durch den Kauf unfaire Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz wie Sony entstehen.

Jetzt gibt es neue Vorwürfe: Angeblich befürchtet Sony, dass Microsoft Call of Duty zukünftig absichtlich schlechter machen könnte, zumindest für PlayStation-Konsolen. Was steckt dahinter?

Sony hat neue Dokumente bei der britischen Competition and Markets Authority (CMA) eingereicht, die über den möglichen Microsoft-Deal entscheidet. Darin heißt es laut Verge wortwörtlich, man sei besorgt, dass Call of Duty auf PlayStation zukünftig schlechter gestellt werden könnte, wenn Microsoft Activision kauft:

Microsoft könnte eine PlayStation-Version von Call of Duty herausbringen, bei der Bugs und Fehler erst im letzten Stadium des Spiels oder nach späteren Updates auftauchen. Selbst wenn solche Fehler schnell erkannt werden könnten, käme jede Abhilfe wahrscheinlich zu spät, so dass die Spielergemeinschaft das Vertrauen in die PlayStation-Version von Call of Duty bereits verloren hätte.

Wie Modern Warfare II beweist, wird Call of Duty gerade in den ersten Wochen nach der Veröffentlichung am häufigsten gekauft. Wenn bekannt würde, dass die Leistung des Spiels auf der PlayStation schlechter ist als auf der Xbox, könnten sich die Call of Duty-Spieler dazu entschließen, auf die Xbox umzusteigen, weil sie befürchten, ihr Lieblingsspiel auf einer zweitklassigen oder weniger wettbewerbsfähigen Plattform zu spielen.