Age of Empires 2 - Mit Sandro und Jochen live in die Schlacht

Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan: Nachdem Age of Empires 2 damals in einer (vermutlich vom schurkischen Michael Graf gefälschten) Umfrage gegen Command & Conquer den Kürzeren zog, hat es jetzt verdientermaßen seinen fünften Platz in den Top 10 unserer 250 besten PC-Spiele eingenommen.

Euer Liebling? Community-Umfrage zu den 250 besten PC-Spielen

Das feiern wir die ganze Woche über mit MAX-Livestreams zu den zehn höchstplatzierten Spielen - und in Age of Empires 2 brauchen wir eure Kampfkraft und Generalstricks! Damit Jochen und Sandro nicht allein ins Feld ziehen müssen, wollen wir zwei Plus-Mitglieder rekrutieren, die uns am 18. Juli ab 16 Uhr live auf Twitch zur Seite stehen.