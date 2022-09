Age of Empires feiert 25. Geburtstag und ihr bekommt Geschenke

Nur noch knapp ein Monat, dann hat Age of Empires ein Vierteljahrhundert auf dem Buckel! Am 25. Oktober wird der erste Teil der populären Echtzeitstrategie-Serie ganze 25 Jahre alt und das soll gehörig gefeiert werden.

Für den Geburtstag haben sich die Studios hinter den aktuellsten Ablegern der Reihe ein wenig was ausgedacht. So wird sowohl in einem großen Livestream der Geburtstag mit neuen Ankündigungen zelebriert, als auch Geschenke an die Spielerschaft verteilt.

Der feierliche Livestream beginnt am 25. Oktober um 19:00 Uhr. Zusehen könnt ihr auf folgenden Webseiten:

• Twitch

• AgeofEmpires.com

• Age of Empires YouTube Channel

• Xbox YouTube Channel

• Red Bull Gaming YouTube Channel

Das gibt es an Geschenken für die Fans

Kein Geburtstag ohne Geschenke. Und wie es bei Geburtstagen für Spielereihen üblich ist, bekommen in diesem Fall die Geschenke eher die Gäste. Genauer gesagt ihr, die Fans, von denen einige bestimmt selbst schon 25 Jahre lang dabei sind.

Insgesamt wird es für die drei aktuellsten Spiele der Reihe kostenlose Inhalte geben - also für Age of Empires 4, Age of Empires 3: DE und Age of Empires 2: DE. Die Definitive Edition für den ersten Teil geht kurioserweise komplett leer aus.

Das ist neu bei Age of Empires 4

Die größten Neuheiten bekommt Age of Empires 4 spendiert. Wie bereits vor einigen Wochen angekündigt, erscheint für das RTS am Tag des Geburtstags das sogenannte Anniversary Update. Hierbei handelt es sich um das bislang größte Update für Age of Empires 4, welches im Oktober selbst seinen ersten Geburtstag feiert.

Die wichtigste Neuerung des großen Patch sind die zwei kostenlosen Völker. Die Mali und die Osmanen wurde bereits in einem Trailer vorgestellt:

Das Update hat aber noch mehr gratis Inhalte geladen. Hier seht ihr eine Übersicht über alle Neuerungen des Anniversary Updates:

Zwei neue Völker: Mali und Osmanen

Acht neue Karten

Zwei neue Biome

Neue Herausfoderungen

Neue Achievements

Zeitgleich mit dem neuen Update erscheint auf Steam und bei Microsoft außerdem eine neue Edition für Age of Empires 4. Dabei handelt es sich um die Anniversary Edition. Allerdings ist das keine Version mit einzigartigen Vorteilen. Die Anniversary Edition beinhaltet lediglich alle bisher veröffentlichten Updates inklusive dem Anniversary Update - das es ohnehin kostenlos für das normale Spiel gibt. Diese Edition ersetzt in Zukunft also das Grundspiel.

Season 3 startet am 25. Oktober und bringt Wegmarker

Zum Geburtstag der Reihe fällt außerdem der Startschuss für die dritte Season von Age of Empires 4. Derzeit läuft noch die zweite Saison, die am 14. Juli begann. Welche Neuerungen es damals gab, erfahrt ihr in dieser Übersicht. Auch für Season 3 rechnen wir wieder mit einzigartigen, kosmetischen Belohnungen die ihr durch das Bewältigen von Herausforderungen während unterschiedlicher Events abstauben könnt.

Außerdem wurde bereits angekündigt, dass mit Season 3 weitere Verbesserungen am Spiel vorgenommen werden. So werden erstmals Team-Spiele in einer Rangliste gewertet, die Balance von Schiffskämpfen wurde überarbeitet und Spieler bekommen endlich richtige Wegmarker, wie sie Fans sich eigentlich bereits seit der ersten Beta wünschen.

Season 2 bot recht wenig neue Inhalte, um abgewanderte Spielerinnen und Spieler zur Rückkehr zu bewegen, ob es Season 3 jetzt besser macht?

Das ist neu bei Age 2 und 3

Tatsächlich wird Age of Empires 4 deutlich weniger gespielt als die Definitve Edition von Age of Empires 2 - die nach wie vor regelmäßig neue DLCs bekommt. Auch der dritte Teil wird aktuell unterstützt. Für diese beiden Spiele gibt es aber etwas weniger neuen Kram. Hier ist mit neuen Herausforderungen und Belohnungen zu rechnen. Kostenlose Völker oder dergleichen, gibt es aber nicht.