Kostenlos bei Steam & Epic: Dieses Wochenende gibt’s 5 Spiele gratis

Olé, olé, olé, endlich ist Wochenendé – und damit auch Zeit zum Zocken! Wie jede Woche zeigen wir euch auch diesen Freitag alle Spiele, die ihr aktuell komplett kostenlos bekommen könnt. Dabei gilt wie immer: Einige Titel dürft ihr für immer behalten, andere nur für begrenzte Zeit spielen.

Also, lasst uns nicht länger warten und schauen wir uns mal an, was auf uns zukommt.

Highlight der Woche: Age of Empires III: Definitive Edition

Genre: Echtzeitstrategie | Entwickler: Forgotten Empires | Release: 15. Oktober 2020 | Kostenlos spielbar bis: 11. Juli | Hier geht's zum Download auf Steam

Echtzeitstrategen dürfen sich freuen, denn Age of Empires 3: Definitive Edition könnt ihr aktuell komplett gratis spielen. Die komplett generalüberholte Definitve Edition bringt neben besserer Grafik inklusive 4K-Auflösung und Widescreen-Unterstützung auch viele Komfortverbesserungen und ein modernisiertes Gameplay.

Worum es in einem Age of Empires geht, müssen wir euch wahrscheinlich nicht mehr großartig erklären: Ihr baut eine Basis, rekrutiert Truppen, erforscht Technologien, schreitet vom Entdecker- bis zum Imperialzeitalter vor und besiegt eure Feinde in massiven Schlachten.

Auch wenn die Definitve Edition von AoE 2 weiterhin als bester Serienteil gilt und mit Age of Empires 4 letztes Jahr ein Nachfolger erschienen ist, könnte der dritte Teil dennoch etwas für euch sein – lest doch einfach mal unseren Test.

Möchtet ihr letztlich hineinschauen, legen wir euch unseren ausführlichen Guide ans Herz, bei dem sowohl Einsteiger als auch Veteranen noch etwas lernen können:

5 6 Age of Empires 3 Unser Guide zur Definitive Edition

Weitere kostenlose Spiele

Minion Masters – KaBOOM Kingdom: Den frisch veröffentlichten DLC zum Free2Play-Multiplayer-Spiel Minion Masters gibt’s eine Woche lang kostenlos, danach müsst ihr 12 Euro zahlen.

Kostenlos abzuholen bis: 14. Juli, 18:59 Uhr

Killing Floor 2: Der Koop-Shooter ist ein wahrer Dauerbrenner und wird seit sechs Jahren regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt. Wer mit Freunden einfach nur riesige Horden Zombies und anderer Monster niederstrecken will, ist hier genau richtig:

Kostenlos abzuholen bis: 14. Juli, 16:59 Uhr

The Crew 2: Riesiges Open-World-Rennspiel, in dem ihr durch die virtuellen Vereinigten Staaten von Amerika rast. Im zweiten Teil nicht nur im Auto, sondern auch auf dem Wasser und in der Luft

Kostenlos spielbar bis: 13. Juli, 18:00 Uhr

Ancient Enemy: Ein Kartenspiel mit Rollenspielelementen, das ein wenig an Solitär in einer Fantasy-Spielwelt erinnert.

Kostenlos abzuholen bis: 14. Juli, 16:59 Uhr

Noch mehr Gratisspiele

17 0 Mehr zum Thema Prime Gaming: Alle Gratis-Spiele für Abonnenten im Juli 2022

Ihr könnt nicht genug von kostenlosen Spielen bekommen und habt ein Amazon Prime Abonnement? Dann solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Prime-Spiele im Juli werfen. Prime Gaming verschenkt wieder einige hochkarätige Titel.

Außerdem gibt's bei Amazon Prime bis zum Prime Day 2022 mehr als 30 kostenlose Spiele - 25 Titel könnt ihr euch schon jetzt sichern.

War dieses Wochenende etwas für euch dabei? Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wo ihr zugeschlagen habt!