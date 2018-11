Agents of SHIELD - Marvel-Serie wird nun doch um eine 7. Staffel verlängert

Der US-Sender ABC hat überraschend frühzeitig seine Marvel-Serie Agents of S.H.I.E.L.D. um eine siebte Staffel verlängert. Während die 6. Staffel noch in Produktion ist und nächstes Jahr auf Sendung geht, gewährt der Sender den Machern nun einen Vertrauensvorschuss und bestätigt eine weitere Staffel.

Lange stand nicht fest, ob die Serie überhaupt fortgesetzt wird, selbst die Macher gingen von einem Ende nach der 6. Staffel aus. Nun geht es doch weiter. Die siebte Staffel wird direkt im Anschluss an die Vorgängerstaffel produziert und umfasst ebenso 13 Episoden, weniger als die bisherigen Staffeln mit je 22 Episoden.

Staffel 6 & 7: Agent Phil Coulson spielt wohl nicht mehr mit

Die offizielle Ankündigung des Senders ABC lässt jedoch einen wichtigen Hauptcharakter vermissen: Agent Phil Coulson (gespielt von Clark Gregg), der neben dem Avengers-Filmen seit Beginn der Serie im Jahr 2013 dabei ist, wird wohl in der 6. und 7. Staffel nicht mehr dabei sein. Am Ende der 5. Staffel hat sich der Hauptcharakter in den Ruhestand zurückgezogen.

Seine Partnerin Melinda May (Ming-Na Wen) spielt dafür auch in den neuen Folgen mit und übernimmt wohl ab Staffel 6 die Leitung der Organisation. Ebenfalls wieder mit dabei sind Chloe Bennet als Daisy Johnson, Iain de Caestecker als Agent Leo Fitz, Elizabeth Henstridge als Agent Jemma Simmons, Henry Simmons als Agent Alphonso MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley als Elena Rodriguez und Neuzugang Jeff Ward als Deke Shaw.

Staffel 6 kommt im Sommer 2019, Staffel 7 im Jahr 2020

Vielmehr wird über die Handlung der nächsten beiden Staffeln noch nichts verraten. Marvel's Agents of SHIELD geht nächstes Jahr im Sommer mit der 6. Staffel weiter. Die 7. Staffel ist fürs Jahr 2020 angekündigt. Genaue Release-Termine werden aber noch bekannt gegeben.