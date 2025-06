»Game of Thrones hat mich gut vorbereitet« - Der neue Baylan Skoll kann bei Ahsoka: Staffel 2 einen entscheidenden Vorteil ausspielen

Mit Stahlschwertern kennt sich Rory McCann bereits aus und von der Erfahrung kann er nun bei Staffel 2 von Ahsoka profitieren. Bildquelle: HBO/Disney/Lucasfilm

Der Start der Ahsoka-Serie wurde von dem überraschenden Tod von Ray Stevenson überschattet. Für Staffel 2 hat man seine Rolle als Baylan Skoll nun neu besetzt. Damit tritt Rory McCann in seine Fußstapfen, der mit Stevenson sogar eng befreundet war.

Für Fans von Game of Thrones ist McCann natürlich kein Unbekannter. In der Adaption von George R.R. Martins Das Lied von Eis und Feuer spielte der 56-jährige Schauspieler Sandor Clegane - auch bekannt als Der Bluthund .

Von Game of Thrones zu Star Wars

Schon in Game of Thrones musste McCann das Schwert schwingen und das kommt ihm jetzt auch bei der Star-Wars-Serie zugute. Im Gespräch mit ComicBook geht er darauf ein, wie ihn seine Zeit in Westeros darauf vorbereitet hat, jetzt auch ein Lichtschwert zu führen:

In meinen Augen war es die richtige Entscheidung, die Geschichte [von Baylan Skoll] fortzusetzen und nicht einfach abzubrechen. [...] Ich hoffe, dass das auch die Fans akzeptieren und ich werde dafür mein Bestes geben. Ich fange gerade erst an und versuche, mich in die richtige Stimmung zu bringen. Es ist verdammt aufregend. Ich erinnere mich noch daran, wie ich als Kind in den späten 70ern und 80ern zum ersten Mal [mit Star Wars] in Berührung kam. Jetzt trainiere ich nachts mit einem Lichtschwert und das ist ziemlich aufregend. [Game of] Thrones hat mich darauf gut vorbereitet. Dieselben Moves, dieselbe Art zu Blocken. [Lichtschwerter] klingen nur nicht ganz so sexy. [...] Lichtschwerter sind leichter, aber natürlich haben wir bei Thrones Stunt-Schwerter verwendet, bei denen man so tun müsste, als wären sie dreimal so schwer. Aber natürlich geht es immer darum, etwas vorzuspielen. Das ist alles sehr aufregend.

Tatsächlich ähnelt der Kampfstil von Baylan Skoll dem eines Ritters. Auf diese Art und Weise hat sich bereits Ray Stevenson in der Rolle des Ex-Jedi mit Ahsoka Tano (Rosario Dawson) duelliert. In Staffel 2 ihrer Star-Wars-Serie dürfte es zu einem Re-Match kommen, in dem nun Rory McCann das orangefarbene Lichtschwert führt.

Staffel 2 von Ahsoka wird seit April 2025 gedreht, ein Release-Termin ist noch nicht bekannt. Ein Start im Sommer bis Winter 2026 wäre aber durchaus wahrscheinlich.

Erst kürzlich erschien die zweite und letzte Season von Andor bei Disney Plus. Nun sieht es mit neuen Star-Wars-Serien eher überschaubar aus. Hier scheinen Disney und Lucasfilm teure Live-Action-Serien herunterpriorisiert zu haben und mehr auf Animationsprojekte zu setzen.