Nein, Andor bekommt keine Staffel 3 - wie geht es jetzt mit Star Wars bei Disney Plus weiter?

Falls ihr nach dem Ende von Andor mit Staffel 2 nichts mehr mit euch anzufangen wisst, können wir vielleicht weiterhelfen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Sorry, Star-Wars-Fans, aber mit Staffel 2 ist für Andor endgültig Schluss. Die TV-Serie um Diego Luna als Cassian Andor wird definitiv keine Staffel 3 bekommen - daraus haben Showrunner Tony Gilroy und Lucasfilm kein Geheimnis gemacht.

Am 14. Mai 2025 sind damit die letzten drei Folgen von ganz Andor erschienen und es wird keinen Nachschub mehr geben. Und das, obwohl für die beste Star-Wars-Serie ursprünglich sogar insgesamt fünf Seasons geplant waren. Allerdings stellte Gilroy persönlich fest, dass das aus zeitlichen Gründen schlichtweg nicht zu stemmen war und man sich damit übernehmen würde.

Rogue One ist der offensichtliche Staffel-3-Ersatz für Andor

Was ihr jetzt also nach dem Ende von Andor gucken könnt? Solltet ihr nun dem Sternenkrieg-Fieber erliegen, gibt es natürlich mindestens vier ganz bestimmte Filme, die die perfekte Fortsetzung zur Andor-Serie darstellen.

Der Kinofilm Rogue One: A Star Wars Story von 2016 erzählt die Geschichte der Rebellen Jyn Erso (Felicity Jones) und Cassian Andor (Diego Luna) und wie sie die Pläne des ersten Todessterns stehlen. Tatsächlich endet die Andor-Serie nur wenige Stunden vor den Geschehnissen von Rogue One - der Übergang ist also fließend.

von 2016 erzählt die Geschichte der Rebellen Jyn Erso (Felicity Jones) und Cassian Andor (Diego Luna) und wie sie die Pläne des ersten Todessterns stehlen. Tatsächlich endet die Andor-Serie nur wenige Stunden vor den Geschehnissen von Rogue One - der Übergang ist also fließend. Episode 4 und die gesamte klassische Star-Wars-Trilogie: Natürlich mündet Rogue One wiederum direkt in den Geschehnissen von Eine neue Hoffnung. Und wenn ihr schon mal angefangen habt, könnt ihr gleich noch Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter dranhängen. Ich könnte es euch nicht verübeln!

2:28 Andor wird keine Staffel 3 bekommen - wie wäre es also mit einem Rewatch von Rogue One?

Autoplay

So geht es mit neuen Star-Wars-Serien bei Disney Plus weiter

Alte Star-Wars-Filme schön und gut. Doch wie sieht jetzt die Zukunft der Sternenkrieg-Serien bei Disney Plus aus, nachdem Andor geendet ist? Tatsächlich bleibt es diesbezüglich überschaubar. Aktuell wird offiziell nur an einer einzigen großen Live-Action-Serie gearbeitet:

Ahsoka: Staffel 2 wird seit April 2025 gedreht - ein Release-Termin ist aktuell nicht bekannt, es könnte aber auf Ende 2026 hinauslaufen.

Ansonsten konzentrieren sich Disney und Lucasfilm momentan eher auf animierte Star-Wars-Serien, von denen sich aktuell die folgenden in Entwicklung befinden:

2:11 Ahsoka ist zurzeit die einzige Live-Action-Serie im Star Wars-Universum, an der Lucasfilm offiziell arbeitet

Disney tritt bei neuen Star-Wars-Serien auf die Bremse

Disney und Lucasfilm haben die Produktion neuer, großer Star-Wars-Serien also spürbar runtergefahren. Aber woran liegt das? Wahrscheinlich liegt es an der Kombination aus extrem hohen Kosten, teilweise sehr durchwachsenen Zuschauerzahlen und oftmals auch zurückhaltender Resonanz seitens Fans und Kritikern.

Während Andor und ein Großteil von The Mandalorian jeden Zweifel erhaben sind, sieht es bei Kenobi, The Book of Boba Fett und The Acolyte wesentlich anders aus. Teilweise kosteten diese TV-Serien jeweils zwischen 200 und 300 Millionen US-Dollar, blieben bei den Quoten und Wertungen hinter den Erwartungen zurück.

Wie schon bei Marvel dürfte Disney nun ganz genau hinschauen, was für neue Produktionen grünes Licht bekommen und bei ihren Investitionen wesentlich ausgewählter vorgehen. Momentan liegt der Fokus wieder auf großen Kinofilmen - und hier ist für die nächsten Jahre bereits einiges geplant.

Mehr dazu, wie es mit neuen Star-Wars-Filmen wie zum Beispiel The Mandalorian & Grogu, Starfighter, Daisy Ridleys Solo-Abenteuer als Rey, der geplanten Trilogie von Simon Kinberg (Star Wars Rebels), James Mangolds Dawn of the Jedi oder Donald Glovers Lando-Film weitergeht, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.