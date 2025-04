Star Wars: Darth Maul bekommt eine eigene Serie und dabei wird eine Idee von George Lucas für Episode 7 umgesetzt

Maul darf noch einmal zum Doppelklingen-Lichtschwert greifen: Für Obi-Wan Kenobis Gegenspieler steht jetzt eine eigene TV-Serie für 2026 an. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Falls ihr es immer noch nicht mitbekommen habt: Darth Maul hat sein Duell mit Obi-Wan Kenobi in Episode 1 überlebt und hat danach bereits mehrere neue Auftritte hingelegt. So zum Beispiel in den TV-Serien Clone Wars, Rebels und dem Kinofilm Solo: A Star Wars Story.

Jetzt bekommt der (ehemalige) Sith-Lord eine eigene Animationsserie spendiert, die sich dem wohl letzten Kapitel des tätowierten Zabraks widmet. Auf der Star Wars Celebration 2025 offiziell angekündigt, startet Maul - Shadow Lord 2026 bei Disney Plus.

Um was geht's in Maul - Shadow Lord?

Die Serie spielt sich dabei zwischen Clone Wars und Solo ab und beleuchtet Mauls Aufstieg zum Boss des Verbrechersyndikats Crimson Dawn im Schatten des Imperiums. Ein erster Trailer (der noch nicht im Netz verfügbar ist) lässt außerdem noch einen Thermaldetonator platzen: Maul bildet eine Schülerin aus, bei der es sich um eine junge Twi’lek handelt.

Und falls euch das verdächtig vertraut vorkommt: Es sieht ganz danach aus, als würde sich Shadow Lord damit den Ideen widmet, die George Lucas eigentlich mit seinen eigenen Star-Wars-Sequels umsetzen wollte.

So hatte Lucas geplant, in seiner Vision für Episode 7 Maul als Verbrecherboss zurückzubringen, der Luke Skywalker und Co. das Leben schwer macht (mehr dazu könnt ihr bei unseren Kollegen von Filmstarts nachlesen). Dabei sollte an Mauls Seite eine Sith-Schülerin mit dem Namen Darth Talon auftreten, die in Star Wars Legends ursprünglich erst Jahrzehnte später vorkam.

Für ein längst eingestelltes Star-Wars-Videospiel um Darth Maul war ebenfalls ein Auftritt von Darth Talon geplant. Das verraten zumindest Konzeptzeichnungen.

Für Maul - Shadow Lord leiht übrigens Sam Witwer dem ehemaligen Sith erneut seine Stimme. Witwer vertonte Maul bereits in den Animationsserien Clone Wars und Rebels und ist darüber hinaus in unzähligen Rollen des Star-Wars-Universums zu hören. Zu seinen prominentesten dürfte zweifelsohne Starkiller aus The Force Unleashed zählen.

Wann genau Maul - Shadow Lord im Jahr 2026 bei Disney Plus startet, ist aktuell nicht bekannt. Am 23. April 2025 steht jetzt erstmal der Release der zweiten Andor-Staffel an.

Mehr Neuigkeiten von der Star Wars Celebration findet ihr unter den Links oben. So zum Beispiel zu Season 2 von Ahsoka und den neuen Kinofilmen The Mandalorian & Grogu und Star Wars: Starfighter.