Ahsoka: Wir wissen schon jetzt, wohin in Staffel 2 die Reise eines Fan-Lieblings geht

Star-Wars-Fans würden Shin Hati und Sabine Wren ja liebend gern verkuppeln. Und es sieht ganz danach aus, als wären die beiden Widersacher noch nicht fertig miteinander. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Staffel 2 von Ahsoka lässt wahrscheinlich noch ein Weilchen auf sich warten. Wann genau es mit der Serie weitergeht, dürften wir bei der Star Wars Celebration 2025 erfahren, die am Osterwochenende stattfindet.

Habt ihr es eilig, dürft ihr euch über einen neuen Story-Happen zu den kommenden Folgen freuen: Das offizielle Buch Star Wars: Women of the Galaxy verrät uns schon jetzt, wohin die Reise von Fan-Liebling Shin Hati (Ivanna Sakhno) in der zweiten Season von Ahsoka gehen wird.

Wo Ahsoka: Staffel 1 für Shin Hati endete

Kleine Gedächtnisauffrischung gefällig? Staffel 1 von Ahsoka endet damit, dass Baylan Skoll (Ray Stevenson) und Shin Hati getrennte Wege gingen. Während Skoll einem mysteriösen Ruf der Macht folgte, verschlug es Shin auf einen anderen Pfad.

Ahsoka blieb aber recht kryptisch damit, was genau das für Shin Hati zu bedeuten hatte. Wir beobachteten sie lediglich dabei, wie sie auf dem abgeschiedenen Planeten Peridea ihr Lichtschwert gegenüber einer Gruppe von Banditen gen Himmel reckte. Was dahintersteckt, überließ die Serie aber der Interpretation des Zuschauers - bis jetzt.

Leichte Spoiler-Warnung zu Ahsoka: Staffel 2! Wollt ihr nicht wissen, was Shin Hati im Schilde führt, lest ihr an dieser Stelle besser nicht weiter.

2:11 Star Wars - offizieller Trailer zur Solo-Serie von Ahsoka Tano

Autoplay

Shin Hati legt sich (nochmal) mit unseren Star-Wars-Helden an

Laut dem Buch Women of the Galaxy ist Shin mit Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu) und Ezra Bridger (Eman Esfandi) noch nicht fertig. Offenbar macht sie mit den Banditen gemeinsame Sache, um ihre Widersacher zur Strecke zu bringen - auf die Hilfe ihres Meisters kann sie zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr zählen.

Baylan Skolls Abwesenheit soll Shin Hati dann auch vor völlig neue Herausforderungen stellen: Weil ihr Lehrer nicht mehr anwesend ist, um ihre Emotionen in Zaum zu halten, wird ihr das neue Probleme bereiten.

Alles in allem bedeutet es, dass wir Shin Hati in der Ahsoka-Serie nicht zum letzten Mal gesehen haben und sie offensichtlich weiter als Antagonistin auftreten wird: Während sich Ezra Bridger also zurück in der uns bekannten Star-Wars-Galaxie Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) in den Weg stellt, bekommen es Ahsoka (Rosario Dawson) und Sabine Wren weiterhin mit der Schülerin von Baylan Skoll zu tun.

Wohin es währenddessen den (ehemaligen) Jedi-Meister verschlägt, wird natürlich ebenfalls spannend. Skoll wurde von einem mysteriösen Ruf der Macht nach Peridea geführt, der diesem weiter folgt. In Staffel 2 wird Baylan Skoll nun von Rory McCann gespielt, nachdem sein ursprünglicher Darsteller Ray Stevenson im Mai 2023 überraschend verstarb.

Wann Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus startet, ist aktuell nicht bekannt. Konkrete Infos zu der neuen Season dürfte es aber (wie bereits erwähnt) auf der Star Wars Celebration 2025 geben, die vom 18. bis 20. April in Japan stattfindet.

Am 23. April geht es wiederum mit Staffel 2 von Andor weiter - der bisher besten Star-Wars-Serie.