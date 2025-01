Ahsoka besetzt für Staffel 2 Baylan Skoll neu - mit einem alten Bekannten aus Game of Thrones

Ray Stevenson war neben seiner Rolle als Baylan Skoll in der Ahsoka-Serie ebenfalls für Auftritte in The Clone Wars, im Marvel Cinematic Universe, RRR, Das Boot, Die drei Musketiere oder der TV-Serie Rom bekannt. Bildquelle: Disney

Im Mai 2023 wurde der Start der Ahsoka-Serie von einem tragischen Vorfall überschattet: Der Schauspieler Ray Stevenson starb überraschend nur vier Tage vor seinem 59. Geburtstag. Im Star-Wars-Universum verkörperte er Baylan Skoll und eroberte als mysteriöser Antagonist schnell die Herzen der Fans.

Lange Zeit war nicht klar, wie es mit seiner Rolle in der Ahsoka-Serie weitergehen sollte. Erst Mitte 2024 wollten Insider in Erfahrung gebracht haben, dass Showrunner Dave Filoni einen neuen Darsteller sucht, der in die Fußstapfen von Ray Stevenson tritt.

Wie TheHollywoodReporter berichtet, wurde der nun tatsächlich gefunden: Rory McCann soll demnach in Staffel 2 von Ahsoka als Baylan Skoll auftreten.

Vom Bluthund zum Ex-Jedi

Fans von Game of Thrones kennen McCann natürlich längst. In der Fantasy-Serie basierend auf den Romanen von George R.R. Martin war der 55-jährige Schauspieler in der Rolle von Sandor Clegane - besser bekannt als Der Bluthund - zu sehen.

Rory McCann (Sandor Clegane in Game of Thrones) wird in Staffel 2 von Ahsoka als Baylan Skoll auftreten. Bildquelle: HBO

Zu weiteren bekannten Produktionen mit Rory McCann zählen unter anderem Jumanji: The Next Level, xXx: Die Rückkehr Xander Cage, The Legend of Vox Machina und natürlich Edgar Wrights Kult-Komödie Hot Fuzz.

Wann startet Staffel 2 von Ahsoka?

Wann genau Staffel 2 von Ahsoka bei Disney Plus startet, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Es sieht aber ganz danach aus, als würden die neuen Folgen noch eine Weile auf sich warten lassen.

Laut Natasha Liu Bordizzo (Sabine Wren) könnten die Dreharbeiten im Sommer 2025 beginnen. Sollte sich das bewahrheiten, wäre ein Release der neuen Episoden frühestens Mitte 2026 bis Anfang 2027 realistisch.

1:47 Ahsoka: Ein offizielles Video zur Star Wars-Serie zeigt, wie Rosario Dawson zur Jedi-Ritterin wurde

Autoplay

Zuletzt ließ allerdings der Lucasfilm-CCO und Ahsoka-Showrunner Dave Filoni durchblicken, dass für ihn die Arbeit an dem Drehbuch eine große Herausforderung sei. Demnach wäre es nicht völlig auszuschließen, dass sich der bis dato angedachte Terminplan nach hinten verschiebt.

Mit neuen Folgen bereits bekannter Star-Wars-Serien geht es aber schon mal 2025 weiter: Am 22. April geht Andor in die zweite Staffel, während irgendwann in diesem Jahr auch Star Wars: Visionen fortgesetzt wird.

2026 geht es dann mit dem Krieg der Sterne auch im Kino weiter: Din Djarin und sein Findelkind bekommen mit The Mandalorian & Grogu am 21. Mai des nächsten Jahres ihren Auftritt auf der großen Leinwand.