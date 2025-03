Andor: Die ersten drei Folgen der besten Star-Wars-Serie könnt ihr gerade kostenlos bei YouTube schauen

Da kann man sich schon mal freuen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Am 22. April 2025 wird die beste Star-Wars-Serie fortgesetzt: Staffel 2 von Andor wartet auf einen baldigen Release. Wollt ihr die Geschehnisse des Prequels zu Rogue One nochmal Revue passieren lassen, hilft euch nicht nur der offizielle Story-Recap weiter.

Den Auftakt von Andor gratis auf YouTube streamen

Jetzt gibt es die ersten drei der insgesamt zwölf Folgen von Andor kostenlos bei YouTube. Habt ihr also gerade kein aktives Abo bei Disney Plus, könnt ihr die erste komplette Story-Arc gratis streamen.

Die Handlung der Star-Wars-Serie wird immerhin auf mehrteilige Mini-Geschichten aufgeteilt, die in sich relativ abgeschlossen sind. Diesem Konzept bleibt man auch in Staffel 2 treu.

Seid jedoch gewarnt: Auf YouTube sind die Episoden nur in englischer Sprachausgabe verfügbar, auf deutsche Untertitel müsst ihr ebenfalls verzichten. Lasst ihr euch davon nicht abschrecken, kommt ihr hier direkt zur ersten Folge.

Wann geht es mit Andor: Staffel 2 weiter?

Staffel 2 von Andor folgt am 22. April 2025. Damit endet dann auch die Star-Wars-Serie, immerhin münden die Geschehnisse der neuen Season auch direkt in Rogue One. Und wer den Kinofilm bereits gesehen hat, weiß natürlich, wie die Geschichte von Cassian Andor darin endet.

Übrigens sind der Release-Plan für die zweite Staffel wie folgt aus, der optimal an die erzählerische Struktur von einer Story-Arc über jeweils drei Episoden angepasst wurde:

22. April: Folge 1-3

Folge 1-3 29. April: Folge 4-6

Folge 4-6 6. Mai: Folge 7-9

Folge 7-9 13. Mai: Folge 10-12

2:22 Andor: Neuer Trailer zu Staffel 2 gewährt uns einen spannenden Blick hinter die Kulissen

Fans können sich dabei natürlich auf ein Wiedersehen mit allerlei bekannten Gesichtern einstellen. Neben Stellan Skarsgard als Luthen Rael, Denise Gough als Dedra Meero oder Genevieve O’Reilly als Mon Mothma treten ebenso Alan Tudyk als K-2SO oder Ben Mendelsohn als Orson Krennic auf.

Ob Showrunner Tony Gilroy nach dem Ende von Andor für neue Abenteuer im Star-Wars-Universum zurückkehrt, ist aktuell nicht bekannt. Laut einem etablierten Insider soll Lucasfilm zumindest daran interessiert sein, ihn für weitere Projekte zu verpflichten.

2025 wird übrigens auch noch Star Wars: Visionen mit einer dritten Staffel fortgesetzt. Wann die bei Disney Plus erscheint, bleibt momentan allerdings noch abzuwarten. Währenddessen wird fleißig an Staffel 2 von Ahsoka gearbeitet, die aber wohl noch eine Weile auf sich warten lässt.

Ansonsten geben Disney und Lucasfilm wahrscheinlich erst zur Star Wars Celebration 2025 im April bekannt, wie die Zukunft des Sternenkriegs darüber hinaus aussieht.