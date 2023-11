Star Wars: Fans wollen zwei Ahsoka-Charaktere miteinander verkuppeln und die Stars spielen mit

Wenn es der Ahsoka-Serie bisher an etwas gemangelt hat, dann echten Gefühlen. Kein Wunder, dass so mancher Fan in die ein oder andere Szene etwas hinein interpretiert. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

In Staffel 1 der Ahsoka-Serie haben Sabine Wren und Shin Hati nicht nur einmal die Lichtschwerter gekreuzt und finstere Blicke ausgetauscht. Der ein oder andere Star-Wars-Fan ist aber überzeugt: Dabei lag nicht nur Hass in der Luft - ganz im Gegenteil!

Star-Wars-Fans wieder fleißig am shippen

Das ist WolfWren : Fans verkuppeln gerne mal den ein oder anderen Charakter miteinander, auch wenn (oder gerade weil) sie auf unterschiedlichen Seiten stehen. Und bei Ahsoka hat es eben die Widersacherinnen dargestellt von den Schauspielerinnen Natasha Liu Bordizzu und Ivanna Sakhno erwischt.

Moment mal, was heißt das genau? Und das natürlich nicht erst seit kurzem, sondern bereits seit Ahsoka bei Disney Plus läuft - im offiziellen ShippingWiki gibt es sogar einen eigenen Beitrag zu #WolfWren! (Warum Wolf ? In der nordischen Mythologie handelt es sich bei Hati um einen Wolf, der dem Mond hinterherjagt - wieder was gelernt.)

Aufgrund des über Monate hinweg anhaltenden Drehbuchautoren/Schauspieler-Streiks in Hollywood musste der Cast von Ahsoka die Füße still halten. Doch seit sich die Gewerkschaft SAG-AFTRA mit großen Film- und TV-Studios einigen konnte, rühren die Stars der Star-Wars-Serie jetzt die Werbetrommel, indem sie Bilder und Geschichten vom Set oder eben Artworks von Fans teilen.

Der Ahsoka-Cast ist bei #WolfWren an Bord!

WolfWren-Anhängern dürfte dabei ein ganz bestimmter Post von Natasha Liu Bordizzu ins Auge gestochen sein: Auf Instagram teilte die Sabine-Darstellerin mehrere Artworks von Zuschauern, von denen zwei mehr als eindeutig ihren Support für das Fan-Shipping implizieren.

Und wer einen Blick in die Kommentare wirft, sieht schnell, dass Rosario Dawson (Ahsoka Tano), Eman Esfandi (Ezra Bridger) und Ivanna Sakhno (Shin Hati) - übrigens neben dem Marvels Shang-Chi-Darsteller Simu Liu - ebenfalls mit an Bord sind. Seht aber am besten einfach mal selbst:

(Hoffentlich) viel Liebe für Ahsoka: Staffel 2

Ob das Fan-Shipping in Staffel 2 von Ahsoka tatsächlich offiziell aufgegriffen wird, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht sagen. Immerhin bestimmt Showrunner Dave Filoni, wie die Geschichte von Ahsoka, Sabine, Ezra, Hera und Co. weitergeht.

Ein Fünkchen Hoffnungen für WolfWren-Unterstützer besteht aber zumindest darin, dass sich Sabine und Shin nach dem Finale der ersten Season auf demselben Planeten aufhalten. Wenn wir ehrlich sind, hat sich Sabine aber auch nicht davon abhalten lassen, Ezra wiederzufinden, der sich zu Beginn der Serie in einer komplett anderen Galaxie aufgehalten hatte.

Übrigens: Noch ist Staffel 2 von Ahsoka nicht offiziell bestätigt, soll aber laut einem Insider von Lucasfilm grünes Licht bekommen haben. Wie es darüber hinaus mit neuen Filmen und Serien zu Star Wars weitergeht, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Seid ihr Team WolfWren oder unterschützt ihr vielleicht eher Ashbine oder Ketbine? (Und ja, der Autor hat sich für diesen Artikel mit einer ihm komplett unvertrauten Facette der Star-Wars-Fans auseinandergesetzt.) Wie gut hat euch Staffel 1 von Ahsoka gefallen und was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die zweite Season? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!