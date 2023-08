Ahsoka knackt die 90: Die neueste Star-Wars-Serie erntet viel Lob, aber auch Kritik

Gelingt Disney mit Ahsoka ein Volltreffer? Nicht ganz. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Mit Ahsoka ist die neueste Star-Wars-Serie bei Disney Plus gestartet und die ersten zwei Folgen treffen offenbar einen Nerv. Auf Rotten Tomatoes erreicht die Rückkehr von Rosario Dawson als Ex-Jedi bei Kritikern und Fans bereits einen Durchschnittswert von 93 beziehungsweise 92 Punkten.

Die Prozentzahl setzt sich aus über 63 Reviews und über 250 Zuschauer-Wertungen zusammen. Damit wird Ahsoka bisher genauso gut bewertet wie Staffel 1 von The Mandalorian und kommt lediglich nicht an die 96 Prozent von Andor heran.

Bei Metacritic sieht es im direkten Vergleich aber nicht ganz so euphorisch aus: Kritiker vergeben hier durchschnittlich 69 Punkte, von Fans sind es sogar nur 66. In Bezug darauf, was bei Ahsoka gut und weniger gut funktioniert, sind sich die meisten Reviews aber ziemlich einig.

Was gelobt, aber auch kritisiert wird

Die Stärken: So werden zum Beispiel die Charaktere um Ahsoka (Rosario Dawson), Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzu), Hera Syndulla (Mera Elizabeth Winstead) und deren Darstellerinnen gelobt, während die Serie selbst ziemlich gut und hochwertig aussieht. Die Story verspricht zum aktuellen Stand außerdem, sich in eine spannende Richtung zu entwickeln und auch die musikalische Untermalung von Kevin Kiner wird ebenfalls positiv hervorgehoben.

Die Schwächen: Kritisiert wird wiederum, dass Ahsoka durchaus gewisse Kenntnisse aus der Animationsserie Rebels voraussetzt, sich bestimmte Szenen ordentlich ziehen und manche Dialoge ganz schön platt daherkommen - Probleme, die wir auch schon in unserem Fazit zu den ersten beiden Folgen von Ahsoka thematisiert haben.

Unser Kollege Marco Risch von Nerdkultur sieht Ahsoka sogar wesentlich kritischer. In seiner Video-Review erklärt er, warum seiner Meinung nach Ahsoka zwischenzeitlich sogar langweilig ist. Werft am besten einfach mal selbst einen Blick hinein:

