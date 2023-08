In Rainbow Six Siege erscheint ein Mini-Panzer, der alles in seinem Weg einreißt

Die neue Angreiferin Ram aus Y8S3 hat einen Mini-Panzer namens Bu-Gi als Gadget.

Rainbow Six Siege startet Ende diesen Monats, am 29. August 2023, in dritte Season Operation Heavy Mettle von Year 8. Ubisoft hat jetzt vorgestellt, was euch alles im großen Shooter Update erwartet.

Besonders spannend dürfte dabei die neue Angreiferin sein, die einen ferngesteuerten Mini-Panzer mit sich bringt, der alles in seinem Weg zerlegt.

Das kann die neue Angreiferin Ram in Rainbow Six Siege

Mit einem ziemlich ausgefallenen Gadget namens Bu-Gi kommt die Angreiferin Ram, die Teil der südkoreanischen Spezialkräfte ist und im Spiel zum Redhammer Squad gehören wird, mit dem neuen Update ins Spiel.

So funktioniert der Mini-Panzer: Bu-Gi ist ein automatischer Brecher , ein kleines gepanzertes Fahrzeug, das von Ram auf dem Boden platziert werden und anschließend ferngesteuert werden kann.

Dies geschieht allerdings nicht wie bei den Drohnen aus der Egoperspektive. Ihr könnt Bu-Gi lediglich eine von drei Richtungen vorgeben, in die er fahren soll.

Sobald sich der Mini-Panzer auf den Weg macht, zerstört er fast alles, auf das er trifft - etwa Barrikaden, zerstörbare, nicht befestigte Wände und aufgestellte Schilde. Selbst den Boden, über den er fährt, reißt er dabei heraus.

Wie das in Aktion aussieht, könnt ihr euch hier ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Imgur, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Imgur-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Imgur angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Imgur-Inhalt

Bu-Gi ist zwar kugelsicher, kann aber durch Sprengstoffe wie C4 oder Granaten zerstört werden. Auch ein gezielter Schuss in den roten Treibstofftank, den ihr an seiner Rückseite sehen könnt, vernichtet den Mini-Panzer sofort. Die Störgeräte von Mute können Bu-Gi ebenfalls stoppen.

Was passiert noch in Rainbow Six Y8S3?

Neben der neuen Angreiferin warten noch viele weitere Änderungen und Neuerungen in der neuen Season auf euch, die ihr im Ubisoft Blog nachlesen könnt. Wir haben die Highlights für euch zusammengefasst:

Frost Rework : Der Operator Frost wird überarbeitet, seine Gadget-Fußmatte kann schneller platziert werden und ist lästiger.

: Der Operator Frost wird überarbeitet, seine Gadget-Fußmatte kann schneller platziert werden und ist lästiger. Bessere Shotguns : Die Schrotflinten in Rainbow Six werden besser. Beim Zielen über Kimme und Korn sind sie jetzt präziser, ungezielt ist ihre Zerstörungswirkung größer.

: Die Schrotflinten in Rainbow Six werden besser. Beim Zielen über Kimme und Korn sind sie jetzt präziser, ungezielt ist ihre Zerstörungswirkung größer. Neuer Modus : Der Modus Waffenroulette ist ein Team-Deathmatch-Modus, in dem alle Spieler mit derselben Waffe antreten - jede Runde gibt's eine neue.

: Der Modus Waffenroulette ist ein Team-Deathmatch-Modus, in dem alle Spieler mit derselben Waffe antreten - jede Runde gibt's eine neue. Quick Match 2.0 beschleunigt die Matches durch eine Änderung der Timer für die Planungs- und Aktionsphasen.

beschleunigt die Matches durch eine Änderung der Timer für die Planungs- und Aktionsphasen. Recommendation System : Ihr könnt jetzt euren Mitspielern nach einer Partie Auszeichnungen verleihen und dadurch Alpha Packs verdienen.

: Ihr könnt jetzt euren Mitspielern nach einer Partie Auszeichnungen verleihen und dadurch Alpha Packs verdienen. Für Anfänger gibt es neue Tutorials, um den taktischen Shooter schneller zu meistern.

Rainbow Six Y8S3 - Operation Heavy Mettle startet am 29. August 2023.