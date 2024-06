Der neue Alien-Regisseur hasst anfangs immer seine Filme, aber auf Romulus ist er schon jetzt richtig stolz

Fede Alvarez hat bereits ein Händchen für eine klaustrophobische Atmosphäre und derbes Gesplatter bewiesen - Alien: Romulus dürfte beides miteinander vereinen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Fede Alvarez tritt mit Alien: Romulus in große Fußstapfen. Und zwar in die von Ridley Scott und James Cameron, um genau zu sein. Ob der Filmemacher es schafft, die zu füllen, erfahren wir spätestens zum 15. August 2024, sobald Romulus in den deutschen Kinos startet.

Alvarez persönlich zeigt sich aber schon mal zuversichtlich. Kein Wunder, immerhin ließ der Regisseur bereits durchblicken, dass sein Alien-Film sowohl bei Scott als auch Cameron einen Nerv treffen konnte. Gemäß seiner eigenen Aussage sind die beiden legendären Regisseure von Romulus sogar richtig begeistert!

Einen konkreten Eindruck von Alien: Romulus bekommt ihr im offiziellen Trailer:

2:07 Der neue Trailer zu Alien: Romulus ist da und wirklich nichts für schwache Nerven

Stolz statt zermürbender Selbstkritik

Doch kann Alvarez überhaupt etwas mit seinem eigenen Film anfangen? Die Antwort auf diese Frage liegt nicht unbedingt auf der Hand. Denn im Interview mit dem Regisseur, im Zuge dessen wir sogar exklusive Ausschnitte aus Romulus sehen durften, zeigte sich der Filmemacher überraschend selbstkritisch.

Dem Publikum aus anwesenden Pressevertretern und Influencern erklärte Alvarez, dass er eigentlich jeden seiner Filme hasst - zumindest anfangs. Konkret nennt er dabei sein Reboot von Evil Dead von 2013 und den Horror-Hit Don’t Breathe mit Steven Lang in der Hauptrolle.

Ganz anders erging es Alvarez nun mit Alien: Romulus. Auf seinen neuesten Film war der Regisseur gleich von Anfang an stolz! Das bedeutet natürlich nicht, dass Evil Dead oder Don’t Breathe schlechte Filme seien, viel eher schiebt Alvarez das auf sein persönliches Mindset.

Dass das nicht die gesündeste Einstellung war, ist dem Filmemacher bewusst. Mit 46 Jahren ist er zu dem Entschluss gekommen: Daran will er arbeiten! Und offenbar stellt Alien: Romulus schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung für ihn dar.

Übrigens: Auf den neuen Alien-Film in diesem Jahr folgt 2025 eine Alien-Serie. Für die ist Noah Hawley verantwortlich, der dafür einen leicht anderen Ansatz als Fede Alvarez verfolgt. Mehr dazu könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an Alien: Romulus von Regisseur Fede Alvarez? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!