»Absolut nutzlos«: 2025 startet eine neue Alien-Serie und die pfeift auf zwei umstrittene Kinofilme von Ridley Scott

Die Alien-Reihe bekommt ein neues Prequel in Serienform, das will aber nichts von den anderen Alien-Prequels wissen. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Für Xenomorph-Fans stehen rosige Zeiten an. Denn mit Alien: Romulus läuft am 14. August 2024 ein neuer Kinofilm an, während in der ersten Hälfte 2025 eine TV-Serie folgt. Und die kommt nicht von irgendwem, sondern dem ausgezeichneten Showrunner Noah Hawley (Fargo, Legion).

Der Xenomorph wuselt auch über den TV

Worum es in der Alien-Serie geht? Konkrete Details zur Handlung lassen noch auf sich warten. Wir wissen aber zumindest schon einmal, dass die drei Jahrzehnte vor den Geschehnissen des ersten Films von Ridley Scott mit Sigourney Weaver spielen soll.

Hawley persönlich verrät außerdem, dass die Geschichte mit einem kleinen Twist für das Alien-Franchise daherkommen soll. So geht es zur Abwechslung mal nicht ins Weltall, sondern zurück auf die Erde. Das Geschehen beschreibt Hawley dabei gegenüber The Hollywood Reporter wie folgt:

Die Geschichten von Alien drehen sich stets darum, irgendwo gefangen zu sein - gefangen in einem Gefängnis, gefangen auf einem Raumschiff. Ich dachte mir, dass man das mal etwas aufbrechen könnte, wenn es darum geht Was, wenn sich die Bedrohung nicht eindämmen lässt?

Absolut nutzlos

Und ja, genau genommen gibt es bereits zwei Prequels zu Alien - und die kommen von Ridley Scott persönlich. Mit Prometheus und Alien: Covenant beleuchtete Scott 2012 und 2017 den Ursprung des Xenomorphs, was unter Fans allerdings für Diskussionen sorgte.

Deswegen freut sich vielleicht der ein oder andere interessierte Alien-Veteran darüber, dass Noah Hawleys TV-Serie auf beide Filme pfeift. Tatsächlich macht der Showrunner des neuen Projekts um den Xenomorph kein Geheimnis daraus, mit den Erklärungen aus Prometheus überhaupt nichts anfangen zu können:

Ridley [Scott] und ich haben uns darüber und viele andere Elemente der Serie unterhalten. Und zumindest in meinen Augen ist diese perfekte Lebenform - wie sie im ersten Film beschrieben wird - das Resultat von Millionen Jahren an Evolution, also dass diese Kreatur Millionen Jahre lang irgendwo in den Weiten des Alls existiert hat. Und die Idee, dass es sich eigentlich um eine Biowaffe handelt, die gefühlt vor einer halben Stunde erschaffen wurde, ist in meinen Augen absolut nutzlos, wenn es um die Mythologie und darum geht, was an diesem Monster so unheimlich ist.

Damit bezieht sich Hawley natürlich auf Prometheus, in dem offenbart wird, dass der Xenomorph (beziehungsweise eine erste Version davon) von den sogenannten Ingenieuren als Waffe geschaffen wurde. Zumindest für die neue TV-Serie ist das aber nicht von Belang.

3:15 Offizieller Trailer zum Alien-Prequel Prometheus

Die neue Alien-Serie startet irgendwann in der ersten Hälfte 2025. Zum Cast zählen unter anderem Timothy Olyphant (The Mandalorian, Justified), Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Alex Lather (Black Mirror, Andor), Samuel Blenkin (The Sandman) und Kit Young (Shadow and Bone).

Übrigens: Mit Alien: Romulus von Regisseur Fede Alvarez (Evil Dead, Don’t Breath) geht es (wie bereits erwähnt) am 14. August 2024 in den Kinos los. Mehr dazu und was gerade sonst noch bei neuen Filmen und TV-Serien passiert, könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die neue Alien-Serie von Noah Fawley? Wie steht ihr dazu, dass dabei auf die Prometheus und Alien: Covenant gepfiffen wird? Freut ihr euch über den neuen Alien-Film von Fede Alvarez und was muss Romulus eurer Meinung nach liefern, um euch überzeugen zu können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!