Die neue Alien-Serie lässt noch lange auf sich warten, doch für deren Zukunft gibt es schon jetzt große Pläne

2024 startet ein neuer Alien-Film, 2025 folgt die Alien-Serie. Gute Zeiten für den Xenomorph.

2025 startet eine Alien-Serie. Und für die zeichnet sich Noah Hawley verantwortlich, der bereits große Pläne für die Zukunft seines Sci-Fi-Projekts hat. So sind schon jetzt mehrere Staffeln und eine übergreifende Handlung geplant, aber auch ein definitives Ende .

Für die Alien-Serie hat der Showrunner einiges vor

Mehrere Staffeln ... : Das verspricht der Showrunner schon jetzt in einem Interview mit Collider. Konkret spricht er davon, dass die Geschichte seiner Alien-Serie von Season zu Season immer weiter eskalieren soll, die dann in einem großen Finale mündet. Der kreative Kopf hinter ausgezeichneten Serien wie Legion oder Fargo beschreibt das wie folgt:

Ich wusste, dass [das Studio] FX keine limitierte Serie haben wollte, sondern eine, die sich über mehrere Staffeln erstreckt. Ich hatte eine Idee, wie [Alien] sich Jahr um Jahr immer weiter steigert. Deswegen haben wir nicht nur eine Staffel oder unser Projekt häppchenweise gepitched, sondern gleich von Anfang an gesagt: Das ist unser großer Plan - der erste Teil, der zweite Teil und auf was wir final abzielen.

... richtiges Ende: Noah Hawley betont im selben Atemzug, wie wichtig es für ihn ist, dass eine Geschichte (und damit natürlich seine Alien-Serie) ein richtiges Ende hat. Dabei zeigt er sich zuversichtlich, dass Zuschauer das Finale auch erleben und FX seinem Projekt nicht vorher den Stecker zieht.

Mit Fargo und Legion kann Hawley immerhin schon auf zwei erfolgreiche Kollaborationen mit dem Sender zurückblicken:

Meiner Meinung gibt erst das Ende einer Geschichte ihre Bedeutung. Damit solltest du eine Story erst anfangen, wenn du weißt, worauf sie eigentlich zusteuert. Denn damit kannst du gezielt darauf hinarbeiten.

Was ihr sonst zur Alien-Serie wissen solltet

Die Alien-Serie soll in der ersten Hälfte 2025 starten und vor allen bisher erschienenen Kinofilmen spielen. Die Geschehnisse von Ridley Scotts Prometheus und Alien: Covenant werden dabei aber ignoriert - tatsächlich hat Hawley deren Beiträge zur Sci-Fi-Lore als nutzlos bezeichnet.

Konkrete Details zur Handlung lassen aktuell auf sich warten. Wir wissen lediglich, dass die Alien-Serie zur Abwechslung auf der Erde und nicht in den Tiefen des Weltalls spielen soll. Mit dabei sind unter anderem Timothy Olyphant (The Mandalorian, Justified), Sydney Chandler (Don’t Worry Darling), Alex Lather (Black Mirror, Andor), Samuel Blenkin (The Sandman) und Kit Young (Shadow and Bone).

Mit Alien geht es aber auch im Kino weiter: Am 14. August 2024 startet der Film von Regisseur Fede Alvarez (Evil Dead, Don’t Breath) in den Kinos. Für Alien: Romulus hat der Schöpfer der Sci-Fi-Reihe Ridley Scott sogar überschwänglich viel Lob übrig. Mehr dazu erfahrt ihr hier:

