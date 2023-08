Die Fortsetzung einer legendären Sci-Fi-Reihe ist eigentlich längst fertig, doch Disney rückt sie nicht raus

Alien und Predator liegen mittlerweile bei Disney - im wahrsten Sinne des Wortes: Eine eigentlich fertiggestellte Serie wird einfach nicht veröffentlicht. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Fans von Alien und auch dem Predator müssen jetzt stark sein. Denn die beiden legendären Sci-Fi-Ungeheuer werden sich erstmal nicht weiter miteinander kloppen - und das, obwohl eine zehn Episoden lange TV-Serie eigentlich schon längst fertiggestellt ist.

Genau genommen wartet Alien vs. Predator: Annihilation schon seit sieben Jahren(!) auf seinen Release. Bisher hat Disney den Anime von Shinji Aramaki (Blade Runner: Black Lotus, Ghost in the Shell: SAC_2045) schlichtweg nicht rausgerückt.

Was über die Alien/Predator-Serie bekannt ist

Keine Trailer oder Bilder: Über seine Serie hat Aramaki erst kürzlich auf der Otacon 2023 (via ComicBook) gesprochen und dabei sogar ein paar Screenshots und Designs gezeigt, die auf das Jahr 2015 zurückzuführen sind. (Die Bilder zur Alien/Predator-Serie können wir aus rechtlichen Gründen hier leider nicht posten.)

Worum es in der Serie geht: Die Story der Serie hätte sich auf einem gigantischen Raumschiff voller Siedler abgespielt, auf der sich mehrere Predator-Clans mit ausgebüchsten Xenomorphs herumschlagen. Weitere Details zur Handlung wollte Aramaki aber für den Fall, dass sein Anime nicht doch noch irgendwann veröffentlicht wird, nicht nennen.

Warum erscheint die Serie nicht? Aramaki weiß selbst nicht, warum der Annihilation-Anime nie erschienen ist. Seit der Übernahme von 20th Century Fox (dem zuvor die Rechte an Alien und Predator gehörten), im Jahr 2019 kann der Mäusekonzern eigentlich mit der Serie machen, was er möchte. Und offensichtlich hat sich Disney dazu entschlossen, gar nichts damit anzustellen.

Annihilation war ursprünglich gar nicht als Anime gedacht, sondern als Animationsserie. Der ehemalige Fox-Produzent Joshua Izzo verriet bereits im April im Perfect Organism-Podcast, dass das Projekt von Anfang an für den Heimkino-Release geplant war: Zu einem Zeitpunkt, zu dem sich Alien: Covenant noch in einer frühen Entwicklungsphase befand und The Predator gar nicht angekündigt war.

Ob die fertiggestellte Alien vs. Predator-Serie jemals veröffentlicht wird und damit vielleicht sogar auf Disney Plus landet, ist nicht bekannt. Fans der Sci-Fi-Monster können nur abwarten und hoffen.

Was haltet ihr davon, dass Disney seit Jahren auf einer eigentlich fertiggestellten Alien vs. Predator-Serie sitzt? Würdet ihr den Anime von Shinji Aramaki gerne sehen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was würdet ihr euch für die Zukunft der Alien- und Predator-Reihen wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!