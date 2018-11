Blade Runner: Black Lotus - Anime-Regisseur entwickelt Serie zum Kultfilm

Ridley Scotts Science-Fiction-Klassiker Blade Runner geht weiter: Nach dem viel gelobten Film-Sequel Blade Runner 2049 von Regisseur Denis Villeneuve mit Ryan Gosling und Harrison Ford geht es nun in Form einer Animationsserie weiter.

Serie Blade Runner: Black Lotus in Arbeit

Die beiden renommierten Anime-Regisseure Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell) und Shinji Aramaki (Appleseed, Starship Troopers) drehen mit Blade Runner: Black Lotus eine 13-teilige animierte Serie, die von Filmemacher Shinichiro Watanabe (Cowboy Bebop) entwickelt wird.

Watanabe hatte bereits einen knapp 16-minütigen Anime-Kurzfilm zum Start des Film-Sequels gedreht, der mit zwei weiteren Kurzfilmen aufzeigt, was in den 30 Jahren zwischen den beiden Kinofilmen in der Geschichte passiert ist.

Story spielt im Jahr 2032

Nun setzt die neue Animationsserie genau hier an und wird weitere Lücken zwischen den Filmen schließen. So spielt die Handlung von Blade Runner: Black Lotus im Jahr 2032 und soll sich an die Story des Film-Sequels orientieren. Auch wird es wohl ein Wiedersehen mit bekannten Charakteren aus beiden Filmen geben. Mehr wird über die Handlung aber noch nicht verraten.

Serien-Start noch offen

Für die Produktion zeigt sich Sola Arts für den US-Sender Adult Swim verantwortlich, die derzeit für Netflix die Ultraman Anime-Serie auf den Weg bringen. Laut Deadline wird die neue Serie Blade Runner: Black Lotus auf dem Streaming-Dienstes Crunchyroll ausgestrahlt. Weitere Details dazu gibt es zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht.