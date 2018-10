Alle Spiele fürs PS1 Mini - Auf diese 20 Classics könnt ihr euch freuen

Sony hat vor einigen Wochen mit PlayStation Classic eine PS1-Mini-Konsole angekündigt, bislang waren aber nur eine Handvoll Spiele bekannt, die die kleine Konsole wiederbeleben wird.

Nun hat Sony eine Liste mit allen 20 vorinstallierten Spielen fürs PlayStation Classic veröffentlicht.

PS1 Mini - Das sind alle Games

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash!

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow Six

Twisted Metal

Wild Arms

Wann kommt's raus? Das PlayStation Classic erscheint in Europa, Nordamerika und Japan bereits in diesem Jahr, und zwar am 3. Dezember 2018.

Das kleine Gerät wird zu einem Preis von rund 100 Euro angeboten. Mehr Infos findet ihr hier:

PS1 Mini - Alle Infos

Was ihr über Inhalt und mehr wissen müsst

Hier der Trailer zu den wiederbelebten Klassikern:

Seid ihr mit der Auswahl zufrieden? Welche Spiele fehlen eurer Meinung nach?