Zu Game of Thrones wurden gerade offiziell zwei populäre Fan-Theorien bestätigt - durch ein Theaterstück

In den Büchern von George R.R. Martin steht die Bestätigung, dass Jon Schnee (Kit Harrington) in Wahrheit ein Targaryen ist, noch aus. Bild: HBO.

Nein, ihr habt nichts verpasst. Der sechste Game of Thrones-Band The Winds of Winter ist noch immer nicht erschienen. Trotzdem haben Westeros-Fans nach Jahren des Rätselratens gerade einige wichtige Antwort erhalten. Der Grund dafür ist ein neues Theaterstück, das am 08. August 2026 im englischen Royal Shakespeare Theatre an den Start geht.

Das Stück mit dem Namen Game of Thrones: The Mad King, dreht sich um die Ereignisse des in den Büchern von George R.R. Martin immer wieder referenzierten Turniers von Harrenhal, bei dem die Herrschaft des gleichnamigen Irren Königs Aerys II. Targaryen erste Risse bekommt. Und dank erster Rezensionen und Vorbesprechungen wissen wir bereits, dass in dem Stück einige brandneue Infos über die Welt von George R.R. Martin enthüllt werden, über die Fans bislang nur kühne Theorien aufstellen konnten (via ScreenRant).

Wir verraten euch, worum es geht.

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Lyanna Starks Täuschung

Theorie Nummer eins dreht sich um Ned Starks Schwester Lyanna, die in der Serie als die Mutter von Jon Snow dargestellt wird. In den Büchern sind wir dagegen noch nicht so weit - hier steht eine Bestätigung seit Jahren aus; Fans hatten Lyanna aber schon länger als Jons Mutter im Verdacht.

Im neuen Theaterstück wird nun bestätigt, dass Prinz Rhaegar Targaryen bei dem Turnier statt seiner eigenen Frau, Elia Martell, Lyanna Stark zur Königin der Liebe und Schönheit kürt; ein deutlicher Hinweis auf ihre Affäre. Elia soll darüber hinaus sogar über die Beziehung der beiden Bescheid gewusst und diese sogar unterstützt haben. Für sie war die Ehe mit dem Targaryen-Prinzen rein politischer Natur.

Außerdem wird nun enthüllt, dass Lyanna getarnt als Ritter des lachenden Baums am Turnier teilnimmt, um einem der Pfahlbaumänner zur Hilfe zu kommen, der von einigen Knappen schikaniert wird. Fans hatten bereits länger vermutet, dass sich unter dem Helm des kleinen Ritters mit schlecht sitzender Rüstung in Wahrheit Lyanna verbergen könnte. Zusammengenommen liefern diese neuen Details eindeutige Hinweise, dass Lyanna Stark auch in den Büchern die Mutter von Jon Schnee ist.

Wer ist der Vater von Ashara Daynes Kind?

Eine andere Fan-Theorie zu Jons Abstammung besagte, dass er tatsächlich der uneheliche Sohn von Ned Stark sein könnte, da dieser beim Turnier von Harrenhall ausgiebig mit Ashara Dayne getanzt habe. In jener Nacht soll Lady Dayne entehrt und anschließend schwanger geworden sein. Sie nahm sich im folgenden Jahr das Leben, das Kind soll Gerüchten zufolge verschwunden sein.

Diese Theorie stellt sich dank des Theaterstücks nun aber endgültig als falsch heraus - George Martin dürfte Ashara Dayne nur in die Geschichte gepackt haben, um seine Leser auf eine falsche Fährte zu locken. Tatsächlich handelt es sich bei dem Vater von Ashara Daynes Kind um Eddards Bruder Brandon Stark. Das Kind der beiden, eine Tochter, wurde tot geboren, Brandon später von König Aerys hingerichtet.

Da das Theaterstück unter Mitarbeit von George Martin entstand, ist davon auszugehen, dass sich das Geheimnis um Jon Snows Abstammung auch in den Büchern so entwickeln wird wie in der TV-Serie.

Allerdings gibt es im Theaterstück bereits jetzt deutliche Abweichungen: Zwar bleiben die Eltern die gleichen, allerdings waren Rhaegar und Lyanna wohl nie verheiratet. Das würde Jon zu einem Bastard machen, der als solcher deutlicher weniger Anspruch auf den Thron hätte. Zudem wird er laut der bisher bekannten Infos aus dem Theaterstück auch nie auf den Namen Aegon getauft. Die Gefahr durch ihn für Daenerys scheint hier also deutlich geringer auszufallen.

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