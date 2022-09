Amazon verbessert seine Roboter: Alle Ankündigungen + Trailer vom großen Hardware-Event

Was haben ein Roboter, ein Fernseher und ein Wecker gemeinsam? Die Antwort: Sie stammen allesamt aus der Fertigung von Amazon und möchten in eurem Zuhause eine Rolle spielen. So in etwa dürften die Pläne des Tech-Giganten aussehen, wenn man sich das Portfolio des gestrigen Events anschaut.

Was wurde gezeigt? Neben traditionellen Produkten wie dem eBook-Reader Kindle und den Echo-Lautsprechern wurden auch ganz neue Geräte enthüllt, etwa eine eigene Serie an QLED-TVs. Außerdem bekommt der bereits im letzten Jahr gezeigte kleine Roboter Amazon Astro ein paar Updates verpasst, um noch besser mit euch und der Umgebung interagieren zu können.

Inhaltsverzeichnis:

Fire TV Omni

Wenn ihr derzeit mit der Neuanschaffung eines Fernsehers liebäugelt und schon seit geraumer Zeit einen Fire-TV-Stick von Amazon nutzt, könnten die neuen QLED-TVs des Konzerns für euch interessant sein. Wenig überraschend bekommt ihr hier die gewohnten Features der Fire-TV-Umgebung mitsamt einigen Ergänzungen, die vor allem auf die Verknüpfung all eurer Amazon-Dienste abzielen. Auf dem TV wird also auch angezeigt, ob ihr Produkte im Warenkorb habt, wie es um Alexa bestellt ist und mehr.

Kindle Scribe

Bereits im Vorfeld des Events war bekannt, dass der beliebte eBook-Reader von Amazon ein Update spendiert bekommt. Unter dem Namen Kindle Scribe wird das neue Modell laufen. Die wohl größte Neuerung: Ihr könnt nun mit einem Stylus auf dem Display schreiben. Der Rest ist Standardprogramm: höhere Auflösung, bessere Beleuchtung, etc.

Echo Dot 5

Auch die sehr beliebten Echo Dot-Lautsprecher erhalten eine neue Revision, womit sie in der fünften Generation angelangt sind. Auf welche Neuerungen ihr euch hier alles freuen könnt, hat euch Alana bereits gestern Abend in ihrer Eilmeldung parallel zum Event zusammengefasst.

Halo Rise

Nein, die Rede ist weder von einem neuen Teil der beliebten Shooter-Serie noch von einem Befehl an Darth Vader, sein müdes Kreuz von der Liege emporzuheben. Vielmehr geht es um einen Wecker von Amazon, der – wer hätte es gedacht – besonders smart sein soll. So zeigt euch das Gerät nach dem Aufwecken an, wie lange ihr zum Einschlafen benötigt habt, wie lange euer Schlaf insgesamt dauerte und welche Gesamtwertung eure Nachtruhe erhält. Klingt fast schon gruselig? Macht euch einfach ein eigenes Bild:

Amazon Astro

Der bereits letztes Jahr vorgestellte Roboter ist inzwischen in zahlreichen Haushalten weltweit zu finden und soll die dort lebenden Familien begeistern – sagt zumindest Amazon. Nun wird der Astro-Roboter noch schlauer. Unter anderem soll er in Zukunft noch besser mit euren Haustieren interagieren können und sogar in der Nacht aufpassen, dass keine Eindringlinge in euer Zuhause marschieren.

Wie steht ihr zu den Neuankündigungen von Amazon? Kann euch eines der Produkte begeistern und wenn ja, welches? Oder steht ihr dem Ziel des Konzerns, in immer mehr Bereichen unseres Lebens eine Rolle zu spielen, skeptisch gegenüber? Schreibt uns eure Gedanken zum Event und diesen Fragen gerne in die Kommentare!