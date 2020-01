Amazons Der-Herr-der-Ringe-Serie hat offenbar einen neuen Hauptdarsteller gefunden: Nachdem Will Poulter (Black Mirror) das Projekt aufgrund von Terminkonflikten vor einigen Wochen verließ, soll nun Robert Aramayo die Hauptrolle übernehmen. Das berichtet zumindest Deadline, deren Informationen zufolge Aramayo einen »jungen Helden« spielen soll. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Robert Aramayo dürften einige Fantasy-Fans bereits kennen: Der Schauspieler verkörperte in Game of Thrones bereits den jungen Eddard Stark. In Folge 3 von Staffel 6 »Eidbrecher« war Aramayo im Zuge einer Rückblende anstelle von Sean Bean in der Rolle des Ned Stark zu sehen. Ansonsten trat er bereits in Produktionen wie Mindhunter und The King's Man auf.

Zwei Starks in Mittelerde

Bei Aramayo handelt es sich übrigens nicht um den einzigen Schauspieler, der nun bei der Mittelerde-Serie von Amazon mitwirkt, nachdem er schon an Game of Thrones beteiligt war: So übernimmt Joseph Mawle (Benjen Stark) die Rolle des Bösewichts »Oren«, während Bruce Richmond und Bryan Gogman beispielsweise die auf George R.R. Martins Romanen basierende TV-Serie produzieren und für Amazons neues Projekt dieselbe Aufgabe übernehmen.

Die wichtigsten Infos zu Amazons Mittelerde-Serie

Amazons Der-Herr-der-Ringe-Serie hat noch keinen offiziellen Titel oder konkreten Starttermin, könnte jedoch Ende 2020 bzw. Anfang 2021 erscheinen. Staffel 1 soll über 20 Episode umfassen, während bereits eine zweite Season bestätigt wurde. Insgesamt sind mindestens fünf Staffeln geplant.

Die Mittelerde-Serie basiert auf J.R.R. Tolkiens Werken - allen voran dem Silmarillion. Dabei spielt sich die Handlung der TV-Serie während des Zweiten Zeitalters ab - also tausende Jahre vor den Ereignissen aus Der Hobbit oder Der Herr der Ringe.

Konkret soll es um das Erstarken des dunklen Lords Sauron gehen, die Herstellung der Ringe der Macht und dem Untergang der Insel Númenor. Für die Der-Herr-der-Ringe-Serie von Amazon wurden bereits die folgenden Schauspieler bestätigt:

