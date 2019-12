Amazons Herr der Ringe-Serie: Besetzung für Galadriel gefunden

Amazon arbeitet an einer Mittelerde-Serie im Der Herr-der-Ringe-Universum des Autors J.R.R. Tolkien. Die Suche nach einer Besetzung läuft bereits seit einigen Wochen, doch diesmal wird erstmals ein wichtiger Charakter aus der Vorlage bestätigt: Elbin Galadriel.

Die walisische Schauspielerin Morfydd Clark (His Dark Materials) stellt die jüngere Ausgabe der Elbin dar und tritt damit in die Fußstapfen von Hollywoodstar Cate Blanchett als Galadriel aus den Filmen Der Herr der Ringe und Der Hobbit.

amazon's the lord of the rings series casts morfydd clark as galadriel. #lotronprime pic.twitter.com/uLehgOYhJO — the lord of the rings (@tolkienday) December 18, 2019

Zur weiteren Besetzung gehören bislang die australische Schauspielerin Arkella Kavenagh, der Brite Joseph Mawle und Newcomerin Ema Horvath. Der für eine Hauptrolle vorgesehene Will Poulter (Maze Runner) ist erst kürzlich aus terminlichen Gründen wieder ausgestiegen. Nach einem Ersatz wird gesucht.

Galadriel spielt in der HdR-Serie wichtigen Part

Galadriel ist in J.R.R. Tolkiens Legendarium Herrin des Waldes von Lórien und für ihre Weisheit und Güte bekannt. Sie gehört außerdem zu den Ältesten Elben in Mittelerde, weshalb ihr Erscheinen in der TV-Serie durchaus Sinn ergibt.

Schließlich wird darin die Entstehungsgeschichte von Mittelerde im Zweiten Zeitalter gezeigt, tausende Jahre vor Der Herr der Ringe. Im Mittelpunkt steht das Erstarken des dunklen Lords Sauron, die Herstellung der Ringe der Macht und der Untergang der Insel Númenor.

Die erste Staffel umfasst 20 Episoden und wird im Laufe des nächsten Jahres gedreht. Noch steht kein konkreter Release-Termin fest, jedoch dürfte er frühestens Ende 2020 oder Anfang 2021 erfolgen. Eine zweite Staffel wurde bereits bestätigt, insgesamt sind mindestens fünf Seasons geplant.

