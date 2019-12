Amazon arbeitet derzeit mit Hochdruck an einer Mittelerde-Serie im Der Herr-der-Ringe-Universum des Autors J.R.R. Tolkien. Die Suche nach einer Besetzung läuft bereits seit Monaten, nun muss das Studio einen ersten Rückschlag hinnehmen: Der für eine Hauptrolle vorgesehener Schauspieler Will Poulter (Maze Runner) erteilt den Serien-Machern eine Absage.

Demnach kann er aus »terminlichen Schwierigkeiten« doch nicht in der HdR-Serie mitspielen. Laut Variety stand er bis zuletzt in Verhandlungen, unterschrieben war aber noch nichts. Inzwischen läuft die Suche nach einem Ersatz.

Gleichzeitig kann das Studio die junge Newcomerin Ema Horvath für eine noch nicht näher beschriebene Rolle besetzen. Zur weiteren Besetzung gehören bislang die australische Schauspielerin Arkella Kavenagh sowie der britische Schauspieler Joseph Mawle ("Game of Thrones").

Noch ist streng geheim, welchen Part sie in der aufwendig gedrehten Fantasy-Serie übernehmen werden. Zwar kursieren erste Rollenbezeichnungen, jedoch stellen sie keinen Bezug zu den vielen Werken von Tolkien dar.

Ema Horvath has been cast in Amazon’s The Lord of the Rings series, according to Deadline Ema Horvath will join as part of the main cast. #EmaHorvath #lotronprime #lotr #lordoftherings pic.twitter.com/Nu0sscBSxo