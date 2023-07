Star Wars Jedi 3: Alles deutet darauf hin, dass ein Sequel zu Survivor kommt

Aller guten Dinge sind drei, besonders im Star Wars-Universum. Das dachte sich jetzt offenbar auch Publisher Electronic Arts, denn im Netz mehren sich Hinweise, nach denen das Studio Respawn Entertainment bereits an einem Nachfolger zu Jedi: Survivor arbeitet.

Verräterische Stellenanzeigen

Wie das Branchenportal Tech4Gamers berichtete, sucht das Entwicklerstudio online nach neuen Mitarbeitern für ein kommendes Star Wars-Spiel. Gesucht werden unter anderem ein leitender Autor, ein Designer für visuelle Effekte und ein Tontechniker. Die Stellenanzeigen könnt ihr euch hier ansehen.

Mit den neuen Mitarbeitern will Respawn eine »unglaubliche Star Wars Erfahrung in einem spannenden Third-Person Action-Adventure-Setting« erschaffen, heißt es in einem der Einträge. Das klingt schwer nach der Jedi-Reihe.

Dass Stellenanzeigen Details zu kommenden Spielen schon vor deren offizieller Ankündigung verraten, ist nichts Ungewöhnliches in der Gamingbranche. Zuletzt passierte das beispielsweise bei Bioshock 4 oder Die Sims 5.

15:54 Star Wars Jedi: Survivor - Test-Video zur Fallen-Order-Fortsetzung

Neue Engine, neues Glück

Interessant ist, dass in den Ausschreibungen besonderen Wert auf Erfahrung mit der Unreal Engine 5 gelegt wird. Es kann damit als sicher angesehen werden, dass der kommende Jedi-Teil die etablierte Unreal Engine 4 gegen die mächtigere neueste Version austauscht.

Das deckt sich mit früheren Aussagen von Jedi: Survivor Game Director Stig Asmussen. Den Kollegen von IGN sagte er Anfang des Jahres im Interview, dass ein neues Jedi-Spiel sehr wahrscheinlich auf die fünfte Version der Engine setzen werde.

Eine neue Star Wars Trilogie

Im selben Interview äußerte Asmussen schon damals den Wunsch, die Jedi-Reihe zu einer Trilogie auszubauen: »Ich wollte immer, dass es eine Trilogie wird«. Dieser Wunsch wird jetzt wohl Realität.

»Wir müssen uns fragen: Wie können wir Cal und die Crew an neue Orte bringen und über das hinausgehen, was wir im ersten Spiel gemacht haben?«

Konkrete Storydetails zur Jedi-Fortsetzung sind allerdings noch nicht bekannt. Das Spiel befindet sich mutmaßlich in einer frühen Entwicklungsphase und ist noch viele Monate davon entfernt, erstes Gameplay oder einen Ankündigungstrailer zu zeigen.

Neben einer Fortsetzung der beliebten Jedi-Reihe arbeitet Respawn Entertainment aktuell noch an zwei weiteren Spielen mit Star Wars Lizenz. Bei dem soll es sich um einen First-Person-Shooter ähnlich den Klassikern der Jedi Knight Reihe handeln; das andere Projekt wird ein Strategiespiel im Star Wars Universum. Bisher hält sich das Studio über diese beiden Titel aber bedeckt.