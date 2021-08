Welche Neuzugänge gibt es im August 2021 bei Amazon Prime Video? In unserer Übersicht stellen wir euch alle neuen Filme und Serien vor, die der ohnehin schon großen Bibliothek der Streaming-Plattform hinzugefügt werden.

Solltet ihr euch auch dafür interessieren, was es im August 2021 bei Netflix und Disney Plus zu sehen gibt, werft ihr am besten einen Blick auf die folgenden beiden Listen:

Neue Film- und Serien-Highlights im August 2021

Ready Player One: Die Verfilmung von Steven Spielberg des gleichnamigen Kultromans richtet sich definitiv an Gamer und macht noch dazu optisch einiges her. Im Jahr 2045 ist die Erde ziemlich heruntergekommen. Deshalb spielt sich das Leben der meisten Menschen nur noch digital ab, nämlich in der sogenannten Oasis, einer virtuellen Welt.



Deren Erfinder, der Programmierer James Halliday (Mark Rylance), hat in den digitalen Welten zahlreiche Herausforderungen hinterlassen, denen der 18-jährige Wade Watts (Tye Sheridan) tagein, tagaus nachgeht. Denn wer alle Herausforderungen meistert, soll unermesslichen Reichtum ernten und die Kontrolle über Oasis erhalten.

The Dark Knight-Trilogie: Gleich drei Filme auf einmal erhaltet ihr mit der The Dark Knight-Trilogie. Die Batman-Interpretation von Kult-Regisseur Christopher Nolan hat zahlreiche Fans und konnte vor allem mit ihrem realistischen Ansatz überzeugen.

Im Zentrum der drei Filme steht natürlich Bruce Wayne (Christian Bale), der es sich in Gestalt seines Alter Egos Batman zum Ziel gesetzt hat, das Verbrechen in Gotham City zu bekämpfen. Doch es gibt einige unvergessene Schurken, die sich ihm in den Weg stellen, allen voran Heath Ledger als Joker.

Evangelion:3.0+1.01 Thrice Upon A Time: Der Anime ist der bislang meistgesehene Film in den japanischen Kinos im Jahr 2021. Wer sich beim sperrigen Titel wundert: Hierbei handelt es sich um das Finale einer höchst erfolgreichen Reihe namens »Rebuild of Evangelion«. Wer also Interesse an dem Film hat, sollte zunächst die Vorgänger nachholen, die passenderweise ebenfalls pünktlich auf Amazon Prime Video zur Verfügung stehen sollen.

Alle neuen Filme bei Amazon Prime Video im August 2021

Ab Sonntag, 1. August

Ab Montag, 2. August

Ab Dienstag, 3. August

Ab Mittwoch, 4. August

Ab Donnerstag, 5. August

Ab Freitag, 6. August

Ab Samstag, 7. August

Ab Sonntag, 8. August

Ab Montag, 9. August

Ab Dienstag, 10. August

Ab Mittwoch, 11. August

Heroes

Drachenzähmen leicht gemacht 2

Ab Donnerstag, 12. August

Ab Freitag, 13. August

Ab Samstag, 14. August

The Tiger Mafia

The Invasion

Ab Sonntag, 15. August

Ab Montag, 16. August

Ab Dienstag, 17. August

Ab Mittwoch, 18. August

Ab Donnerstag, 19. August

Ab Freitag, 20. August

Ab Samstag, 21. August

Ab Sonntag, 22. August

Ab Montag, 23. August

Ab Dienstag, 24. August

Ab Mittwoch, 25. August

Ab Donnerstag, 26. August

Ab Freitag, 27. August

Ab Montag, 30. August

Ab Dienstag, 31. August

Alle neuen TV-Serien bei Amazon Prime Video im August 2021

Ab Freitag, 6. August

Ab Freitag, 13. August

Ab Freitag, 20. August

Ab Freitag, 27. August