Was gibt’s im Dezember 2021 neu bei Amazon Prime Video zu sehen? In unserer Übersicht liefern wir euch wie gewohnt alle Filme und Serien, die demnächst auf dem Streamingdienst landen. Von den neuen Staffeln für The Expanse und Supernatural, bis zu den Filmen A Quiet Place 2 oder The Meg.

Falls ihr euch übrigens dafür interessiert, was im Dezember Neues auf Disney Plus zu sehen, können wir euch natürlich ebenfalls weiterhelfen. In der folgenden Übersicht findet ihr die wichtigsten Starttermine zu The Book of Boba Fett oder The Last Duel:

0 3 Mehr zum Thema Disney Plus: Neue Filme und Serien im Dezember

Die Dezember-Highlights bei Amazon Prime Video

Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen: Eine völlig neue Filmreihe, die Fans an bisher unbekannte Orte und Epochen der Harry-Potter-Welt entführt, wurde das Fantasy-Universum von Autorin J.K. Rowling stark ausgebaut. Grindelwalds Verbrechen ist bereits der zweite Film der Phantastische Tierwesen und schließt recht unmittelbar an die Geschehnisse des ersten Teils ein. Fans bekommen hier erstmals einen jungen Albus Dumbledore (Jude Law) präsentiert, dessen persönliche Verbindung zum großen Schurken Grindelwald (Johnny Depp) eine wichtige Rolle zu spielen scheint.

Supernatural: Schon seit 2005 lief die Mysteryserie um die beiden Jäger von Geistern, Dämonen und noch Schlimmerem Sam (Jared Padalecki) und Dean (Jenseh Ackles) im TV. Nach 15 stolzen Staffeln war aber 2020 tatsächlich Schluss mit dem Spuk - die neue Season bei Amazon Prime Video ist nämlich die letzte. Natürlich ist eine Rückkehr nicht völlig ausgeschlossen, doch vorerst müssen Fans von Supernatural Abschied nehmen - und zwar im Zuge des Serienfinales, welches ab dem 1. Dezember 2021 verfügbar ist.

Alle neuen Filme bei Amazon im Dezember 2021

Ab 1. Dezember

Cut Throat City - Stadt ohne Gesetz

Demon Slayer Brother and Sister’s Bond

Demon Slayer Hashira Meeting and Butterfly Mansion

Demon Slayer Natagumo Mountain

Fatman

Widows

Ab 6. Dezember

Ab 7. Dezember

Ab 8. Dezember

Ab 10. Dezember

Ab 15. Dezember

Ab 16. Dezember

Elise und das vergessene Weihnachtsfest

Ab 17. Dezember

Ab 21. Dezember

Ab 23. Dezember

Ab 24. Dezember

Ab 27. Dezember

Ab 29. Dezember

Ab 30. Dezember

Ab 31. Dezember

Alle neuen TV-Serie bei Amazon im Dezember 2021

Ab 1. Dezember

Supernatural - Staffel 15

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ab 2. Dezember

Controlling Britney Spears

Ab 3. Dezember

Ab 9. Dezember

The Ferragnez - Staffel 1

Ab 10. Dezember

The Expanse - Staffel 6

Ab 17. Dezember

Die Discounter

The Grand Tour Presents: Carnage A Trois

Ab 23. Dezember