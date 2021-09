The Book of Boba Fett hat einen Release-Termin: Das Spin-off zur vorangegangenen Star-Wars-Serie startet am 29. Dezember 2021 auf Disney Plus. Außerdem wurde ein erstes Poster enthüllt. Das zeigt den gefährlichsten Kopfgeldjäger der Galaxie (Temuera Morrison) in einem leicht abgeänderten Outfit. Wir liefern euch alle Infos.

Release: Wann startet The Book of Boba Fett?

Dass The Book of Boba Fett Ende 2021 erscheinen soll, war bereits seit der Ankündigung der TV-Serie in der Post-Credits-Szene der zweiten Staffel The Mandalorian bekannt. Jetzt wurde der konkrete Starttermin der neuen Star-Wars-Serie enthüllt: der 29. Dezember 2021.

The Book of Boba Fett erscheint natürlich exklusiv auf Disney Plus - ein Release auf vergleichbaren Streaminganbietern wie Netflix, Amazon Prime Video oder Apple+ ist nicht geplant. Außerdem dürfen Fans fest damit rechnen, dass die Episoden der TV-Serie abermals im Wochentakt erscheinen, wie auch bei The Mandalorian. Dass alle Folgen auf einmal veröffentlicht werden, ist unwahrscheinlich.

49 5 Mehr zum Thema Alle neuen Star Wars-Serien für Disney+

Artwork: Was zeigt das erste Poster?

Das erste offizielle Poster zu The Book of Boba Fett zeigt den Kopfgeldjäger auf dem Thron des Gangsterboss Jabba the Hutt, der in Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter das Zeitliche segnete. In der Post-Credit-Szene von Season 2 von The Mandalorian überfielen Fett und Fennec Shand (Ming-Na Wen) den Palast, in dem Bib Fortuna (Matthew Wood) die Macht an sich riss.

Das Artwork zeigt nun Boba Fett in einem leicht abgeänderten Outfit: Statt einer schwarzen Robe trägt Fett nun unter seiner mandalorianischen Rüstung einen Jumpsuit, der stark an seinen Look in Episode 5 und 6 erinnert. Allerdings ist der Jumpsuit schwarz und nicht länger grau.

Außerdem hat die neue Lackierung, die Boba Fett seiner Rüstung in Staffel 2 von The Mandalorian verpasste bereits ein paar neue Kratzer und Dellen abbekommen. Gerüchten (via StarWarsNews) zufolge soll Boba Fett in seiner eigenen TV-Serie ohnehin einen neuen Look verpasst bekommen. Ob damit der auf dem ersten Poster gemeint ist, lässt sich aber noch nicht sagen.

Story: Worum geht es in The Book of Boba Fett?

The Book of Boba Fett schließt an die Geschehnisse der zweiten Staffel The Mandalorian an. Gemeinsam mit Fennec Shand will Fett die Kontrolle über das ehemalige Verbrechersyndikat von Jabba the Hutt übernehmen. Unter anderem auf dem Wüstenplaneten Tatooine, aber auch in anderen Ecken der Galaxis.

Producer Jon Favreau (via Collider) zufolge ist The Book of Boba Fett übrigens eher als eine Art The Mandalorian Staffel 2.5 zu verstehen. Entsprechend können Fans mit Auftritten von Charakteren wie Din Djarin (Pedro Pascal), Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff) oder Cobb Vanth (Timothy Olyphant) rechnen.

Außerdem soll es auch diverse Rückblenden in die Vergangenheit des Kopfgeldjägers geben. Dabei ist von der klassischen Trilogie die Rede (via RottenTomatoes), zu der Boba Fett in Episode 5 - Das Imperium schlägt zurück und Episode 6 - Die Rückkehr der Jedi-Ritter eine Schlüsselrolle spielte. Wahrscheinlich erfahren wir jetzt, wie Boba Fett aus der Grube von Carkoon entkam.

Wie geht es mit The Mandalorian weiter?

Keine Sorge, eine dritte Season zu The Mandalorian wird auch kommen - und ist wohl bereits in Produktion. Carl Weathers (Greef Karga) zufolge sollten die Dreharbeiten bereits im September 2021 starten. Damit wäre ein Release der neuen Folgen von The Mandalorian gegen Ende 2022 realistisch.

Falls ihr euch dafür interessiert, wie es mit The Mandalorian in Staffel 3 weitergehen kann, werft ihr am besten einen Blick in unseren separaten Artikel zu dem Thema:

279 16 Mehr zum Thema Wie geht es mit The Mandalorian weiter?

Was sagt ihr zu dem ersten Poster zu The Book of Boba Fett? Freut ihr euch auf die neue Star-Wars-Serie oder lässt euch die (erneute) Rückkehr des Kopfgeldjägers eher kalt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!