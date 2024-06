Amazon Prime Video im Juli 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

In The Ministry of Ungentlemanly Warfare geht der ehemalige Witcher-Darsteller Henry Cavill nun bei Amazon Prime Video auf Nazi-Jagd. Bildquellen: Prime Stars/Amazon Prime Video.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Juli 2024 könnt ihr euch unter anderem über die Rückkehr einer einzigartigen Komödie freuen. Außerdem gibt es neuen Actionfilm mit Henry Cavill, den ihr nun erstmals auch im deutschsprachigen Raum anschauen könnt.

Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Wir halten euch auf dem Laufenden: Voraussichtlich werden in den kommenden Tagen noch weitere neue Filme und Serien bekannt gegeben, die ihr im Juli 2024 neu mit Amazon Prime Video sehen könnt. Wenn dem so ist, aktualisieren wir die neuen Titel in diesem Artikel.

Schnellnavigation:

Highlight im Juli 2024: Sausage Party: Foodtopia

Genre : Animation/Komödie

: Animation/Komödie Creator : Seth Rogan, Evan Goldberg und Conrad Vernon

: Seth Rogan, Evan Goldberg und Conrad Vernon Cast : Seth Rogan, Kristen Wiig, Michael Cera, Edward Norton und David Krumholtz

: Seth Rogan, Kristen Wiig, Michael Cera, Edward Norton und David Krumholtz Staffeln : 1

: 1 Auf Amazon Prime Video ab: 11. Juli 2024

Sausage Party: Foodtopia ist die Serienfortsetzung des Animationsfilms für Erwachsene Sausage Party - Es geht um die Wurst und setzt dessen Handlung nahtlos fort. Sie erzählt die Geschichte zahlreicher sprechender Lebensmittel, die sich gegen die Menschen behauptet und mit Foodtopia einen sicheren Ort zum Leben geschaffen haben.

Nachdem Foodtopia jedoch infolge einer Flut komplett zerstört wurde, müssen die Nahrungsmittel ein neues, sicheres zu Hause finden. Völlig auf sich allein gestellt, haben sie keine andere Wahl, als sich mit den feindlichen, hungrigen Menschen zusammenzuschließen, um ihr Überleben zu sichern.

Der Trailer deutet bereits an, dass die Serie mindestens genauso versaut und zuweilen brutal sein wird wie der Film von 2016. Die Serienschöpfer Seth Rogen und Evan Goldberg, welche bereits den ersten Film produziert haben, sind auch verantwortlich für moderne Comedy-Klassiker wie Superbad, Ananas Express und The Interview.

Die erste Staffel von Sausage Party: Foodtopia besitzt acht Episoden, die alle zeitgleich am 11. Juli 2024 auf Amazon Prime Video veröffentlicht werden.



Das sagt unser Adult-Comedy-Experte Tristan Gudenrath: Mit zarten 16 Jahren habe ich Sausage Party pünktlich zum Release im Kino gesehen. Außerdem war es zusammen mit Deadpool und War Dogs die erste Blu-ray, die ich mir je gekauft habe. Seitdem habe ich mir den Film fast jährlich angeschaut und musste immer wieder feststellen, dass sich mein Humor, nachdem ich die Pubertät erreicht habe, offenbar nicht mehr weiterentwickelt hat. Wem es ähnlich geht, wird die Serie lieben - andere verachten. Woher ich das jetzt schon weiß? Ich habe fast alle Filme in der Kombination aus Seth Rogan und Evan Goldberg gesehen und kann jeden davon empfehlen. Über das Serienformat mache ich mir auch keine Sorgen, da das Duo mit Preacher gezeigt hat, dass es auch über mehrere Folgen hinweg interessante Geschichten erzählen kann.

2:21 Sausage Party: Die versaute und bitterböse Komödie wird nach 8 Jahren zur TV-Serie bei Prime Video

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juli 2024

4. Juli Space Cadet (Romanze/Komödie)

9. Juli Sam Morril: You’ve Changed (Stand-up-Comedy)

11. Juli Tyler Perry’s Divorce in the Black (Drama)

18. Juli My Spy: The Eternal City – Der Spion von nebenan 2 (Action/Komödie)

25. Juli Cirque du Soleil: Without a Net (Dokumentation) The Ministry of Ungentlemanly Warfare (Action)



2:05 The Ministry of Ungentlemanly Warfare: Henry Cavill geht im Weltkriegs-Actionfilm auf Nazi-Jagd

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juli 2024

11. Juli Sausage Party: Foodtopia - Staffel 1 – (Animation/Komödie/Erwachsene)

18. Juli Uninterrupted’s Top Class Tennis - Staffel 1 (Sport/Dokumentation)

19. Juli Betty la Fea, die Geschichte geht weiter - Staffel 1 (Romanze/Komödie)

23. Juli Back on Track – Neuanfang mit Bushido (Dokumentation)

25. Juli Troppo - Staffel 2 (Krimi/Drama)



