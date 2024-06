Disney Plus im Juli 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Nehmt euch eine köstliche Dose Slurm und lehnt euch zurück bei der neuen Staffel Futurama. Bildquelle: Disney Plus.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Juli 2024 könnt ihr euch auf neue Folgen von Grey's Anatomy und Seattle Firefighters freuen. Außerdem liefert der Streaming-Anbieter mit Futurama - Staffel 12 neue Folgen der SciFi-Comedy von Simpsons-Schöpfer Matt Groening.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Juni hinzugefügt wurden und noch werden, seht ihr in unserer Übersicht von letztem Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im Juli 2024: Futurama - Staffel 12

Genre : Zeichentrick/ Comedy

: Zeichentrick/ Comedy Creator : Matt Groening

: Matt Groening Cast : John DiMaggio, Billy West und Katey Sagal

: John DiMaggio, Billy West und Katey Sagal Serienstart : 1999

: 1999 Staffeln : 12

: 12 Auf Disney Plus ab : 29. Juli 2024

: 29. Juli 2024 Score bei Rotten Tomatoes: 92 Prozent

Futurama erzählt die Geschichte von Philip J. Fry, einem Pizza-Boten, der versehentlich in einer Zeitmaschine eingefroren und im Jahr 2999 wieder aufgetaut wurde. Dort arbeitet er nun für einen galaktischen Paketlieferdienst und erlebt mit seiner skurrilen Crew verrückte Abenteuer.

Futurama stammt aus der Feder von Matt Groening, der auch für Serien wie Die Simpsons und Disenchantment verantwortlich ist. Ursprünglich stammt die Zeichentrickserie für Erwachsene aus dem Jahr 1999. Jedoch konnte sie nicht an den Erfolg der gelben Kult-Familie anschließen und wurde 2003 ein erstes Mal abgesetzt sowie ein zweites Mal 2010, nachdem sie 2007 ein erstes Comeback gefeiert hatte.

2023 wurde Futurama dann nach über einem Jahrzehnt ein weiteres Mal von den Toten zurückgeholt und beehrte uns seitdem mit der 11. Staffel. Außerdem wurde bereits bestätigt, dass mit Staffel 12 noch nicht Schluss ist und die Serie noch mindestens zwei weitere Seasons erhalten wird.

0:32 Futurama: Der erste Teaser-Trailer zur 12. Staffel zeigt die Synchronsprecher bei ihrer Arbeit

Neue Filme bei Disney Plus im Juli 2024

5. Juli Bullenhaie auf Beutejagd (Dokumentation)

10. Juli Under The Bridge (Krimi/Drama)

12. Juli Descendants 4: The Rise of Red (Abenteuer/Musik) Bullenhai vs. Hammerhai (Dokumentation)

19. Juli Königinnen der Haie (Dokumentation)

24. Juli Haie auf Angriff - Den Jägern auf der Spur (Dokumentation)



Neue Serien bei Disney Plus im Juli 2024

