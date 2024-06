Netflix im Juli 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Auch wenn bereits im Juli 2024 die finale Staffel von Cobra Kai startet, werdet ihr die letzten Folgen erst nächstes Jahr zu sehen bekommen. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die Übersicht für Juni 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Schnellnavigation:

Highlight im Juli 2024: Cobra Kai - Staffel 6 Teil 1

Genre : Drama/Martial Arts

: Drama/Martial Arts Creator : Josh Heald, Jon Hurwitz

: Josh Heald, Jon Hurwitz Cast : Ralph Macchio, Ralph Macchio, William Zabka

: Ralph Macchio, Ralph Macchio, William Zabka Serienstart : 2018

: 2018 Staffeln : 6

: 6 Auf Netflix ab : 18. Juli 2024

: 18. Juli 2024 Score bei Rotten Tomatoes: 94 Prozent

Cobra Kai - Staffel 6 wird der große Abschluss des Serien-Spin-Offs zum Filmklassiker Karate Kid. Umso interessanter ist, was euch im Serien-Finale erwartet. Handfeste Informationen gibt es diesbezüglich jedoch kaum.

Es kann davon ausgegangen werden, dass ihr das Sekai Taikai, das größte Karate-Turnier der Welt, zu sehen bekommt. Zumindest wurde das in Staffel 5 angedeutet. Aus einem Interview der Serienschöpfer mit Variety ging außerdem hervor, dass auch Johnny Lawrence anstehende Vaterschaft sowie der aus dem Gefängnis entflohene Kreese eine große Rolle spielen werden.

Cobra Kai Staffel 6 enthält 15 Episoden, die in drei Teilen veröffentlicht werden. Während Teil 1 bereits am 18. Juli 2024 erscheint, müsst ihr euch für Teil 2 noch bis zum 28. November 2024 gedulden. Das tatsächliche Serien-Finale erscheint sogar erst 2025.

0:35 Cobra Kai: Netlix bereitet mit neuem Video auf die sechste und letzte Staffel für 2025 vor

Neue Filme bei Netflix im Juli 2024

2:32 Madame Web: Im ersten Trailer zum neuen Marvel-Film klingelt selbst ohne Spider-Man der Spinnensinn

Neue Serien bei Netflix im Juli 2024

2:19 Vikings: Valhalla steuert mit einem neuen Trailer auf das blutige Finale der Netflix-Serie zu

Das könnte auch spannend sein

Für euch ist auf Netflix im Juli 2024 nichts dabei? Gar kein Problem! Unser Redakteur Peter Bathge hat sechs Serientipps für euch, die ihr nicht nur in Windeseile durchschauen könnt, sondern auch ein vollkommen abgeschlossenes Ende besitzen. Diese findet ihr in der Box oben. Außerdem gibt es dort eine Übersicht mit allen Serien und Filmen, die euch im Juli 2024 auf Disney Plus erwarten.