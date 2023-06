Amazon Prime Video im Juni 2023: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Auch im Juni erwarten euch wieder spannende Neuzugänge bei Amazons Film- und Serien-Abo.

Wir nähern uns der Halbzeit im Jahr 2023 - wie schnell die Zeit vergeht! Hoffentlich konntet ihr euch in den zurückliegenden Monaten bereits mit zahlreichen Filmen und Serien auf den Streaming-Plattformen dieser Welt bestens unterhalten. Auch im Juni erwarten euch wieder allerlei neue Inhalte, in diesem Artikel widmen wir uns den Neuzugängen auf Amazon Prime Video.

In diesem Monat geht es im Geheimauftrag ihrer Majestät ein letztes Mal rund um den Globus - zumindest für Daniel Craig. Der schlüpft nämlich definitiv nie wieder in die Rolle von James Bond, dem mit Abstand berühmtesten Agenten der Welt. Aber keine Sorge, auch Freunde von Comedy und Romanzen kommen auf ihre Kosten!

Highlight im Juni 2023: James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (2021)

Diesmal geht es für James Bond um alles oder nichts. Nachdem er sich bereits im Vorgängerstreifen mit der kriminellen Organisation Spectre herumschlagen musste, hat er eigentlich seinen hochverdienten Ruhestand begonnen. Doch eines Tages erhält er Besuch von seinem alten CIA-Freund Felix Leiter (Jeffrey Wright), der Bonds Hilfe benötigt.

Es dauert nicht lange, ehe sich herausstellt, dass Bonds Erzfeind Safin (Rami Malek) hinter allem steckt, der über eine neue gefährliche Technologie verfügt. Um der Lage Herr zu werden, benötigt er unter anderem die Hilfe von Nomi (Lashana Lynch), ihres Zeichens die neue Agentin 007.

Neue Filme bei Prime Video im Juni 2023

Ab 1. Juni

James Bond 007: Keine Zeit zu sterben (Action)

Ab 2. Juni

Medellin (Action-Komödie)

Ab 4. Juni

The Majestic (Drama)

Ab 5. Juni

24 Hours To Live (Action)

Ab 6. Juni

In Einem Land, Das Es Nicht Mehr Gibt (Drama)

Es Gilt Das Gesprochene Wort (Drama)

Ab 7. Juni

Disconnect (Thriller)

Ab 8. Juni

Culpa Mia - Meine Schuld (Drama)

Ab 9. Juni

Creed III (Sport-Drama)

Ab 10. Juni

Die Känguru-Chroniken (Komödie)

Bigfoot Junior - Ein tierisch verrückter Familientrip (Animationsfilm)

Ab 13. Juni

SAS: Red Notice (Action-Thriller)

Ab 15. Juni

Dear Evan Hansen (Musical-Drama)

Stillwater - Gegen jeden Verdacht (Thriller)

Let Him Go (Western)

Ab 17. Juni

Dead For A Dollar (Western)

Das Mädchen aus dem Wasser (Fantasy)

Ab 18. Juni

Unlocked (Thriller)

Ab 19. Juni

Der Vorname (Komödie)

Ab 20. Juni

Die Legende vom Tigernest (Abenteuer)

Ab 24. Juni

Hallowen Kills (Horror)

Ab 25. Juni

Mr. Right (Action-Komödie)

Ab 26. Juni

The Good Neighbor (Thriller)

Ab 29. Juni

Da Kommt Noch Was (Komödie)

Blueback (Drama)

Neue Serien bei Prime Video im Juni 2023

Ab 1. Juni

The Knight in the Area (Anime)

Ray Donovan - Staffel 6 (Drama)

Ab 2. Juni

With Love - Staffel 2 (Drama)

Deadloch - Staffel 1 (Krimi)

Shiny Happy People: Geheimnisse der Duggar-Familie - Staffel 1 (Dokumentation)

Ab 7. Juni

Joko Winterscheidt presents: The World’s Most Dangerous Show - Staffel 1

Ab 9. Juni

The Lake – Der See - Staffel 2 (Drama/Komödie)

Ab 14. Juni

Veronica Mars (Thriller)

Ab 15. Juni

Lewandowski – The Unknown - Staffel 1 (Dokumentation)

Ab 16. Juni

The Grand Tour: Eurocrash (Dokumentation)

Ab 23. Juni

I’m a Virgio - Staffel 1 (Komödie)

Colin From Accounts (Komödie)

Ab 30. Juni

Tom Clany’s Jack Ryan - Staffel 4 (Action)

Calle Y Poche: Sin Etiquetas - Staffel 1

Natürlich haben auch andere Streaming-Dienste wie Disney Plus und Amazon Prime Video ein volles Juni-Programm, die Übersichten dazu haben wir euch in der Info-Box verlinkt.