Amazon Prime Video im Juni 2024: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Juni 2024 könnt ihr euch unter anderem über eine neue Staffel der ungewöhnlichen und brutalen Superhelden-Serie The Boys freuen. Welche weiteren neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Juni 2024: The Boys - Staffel 4

Genre : Action

: Action Creator : Eric Kripke

: Eric Kripke Cast : Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid

: Karl Urban, Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid Serienstart : 2019

: 2019 Staffeln : 4

: 4 Score bei Rotten Tomatoes : 93 Prozent

: 93 Prozent Auf Amazon Prime Video ab: 13. Juni 2024

Knapp zwei Jahre mussten sich Fans der eigenwilligen Superhelden-Serie The Boys gedulden. Doch nun ist es endlich soweit und die vierte Staffel steht mit acht neuen Episoden in den Startlöchern.

Die Präsidentschaftskandidatin Victoria Neuman (Claudia Doumit) und der größenwahnsinnige Superheld Homelander (Antony Starr) arbeiten widerwillig zusammen, um die Macht der Supes in der Politik auszuweiten. Das stößt bei der Widerstandsgruppe The-Boys allerdings auf Gegenwehr, auch wenn diese aufgrund innerer Konflikte aktuell geschwächt ist.

Hughie (Jack Quaid), Marvin (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), Kimiko (Karen Fukuhara) und Annie (Erin Moriarty) haben Butchers (Karl Urban) Lügen satt und setzen ihn als Anführer der Gruppe ab. Dieser hat inzwischen einen Weg gefunden, die Supes endgültig auszuschalten, jedoch zu einem sehr hohen Preis.

Das sagt unser The-Boys-Experte: The Boys liefert die Antithese zum farbenfrohen MCU, bei dem Gut und Böse fast immer klar besetzt sind. Wer also komplett übersättigt ist von den zahlreichen Superheldenfilmen und -serien aus dem Hause Disney, findet mit The Boys eine erfrischende und fast schon erlösende Alternative. Herrlich düster, morbide und brutal wird die Geschichte erzählt, wie vermeintlich ehrenwerte Superhelden als Spielbälle des amerikanischen Unternehmens Vaught missbraucht werden. Gleichzeitig wird eine Welt entlarvt, die nur wenig mit Heldentum zu tun hat und mit unmenschlichen Verbrechen gepflastert ist. Genießt es, besser kann das Genre kaum werden!

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juni 2024

Neue Serien bei Amazon Prime Video im Juni 2024

Amazon Prime Video haut euch im Juni 2024 nicht vom Hocker? Kein Problem! In der Box oben findet ihr heraus, was der neue Monat bei Netflix und Disney Plus bereithält. Außerdem erfahrt ihr dort, warum sich die Fallout-Serie nicht nur für Amazon, sondern auch für Bethesda gelohnt hat und wie viel Geld dabei für den Spiele-Publisher herumgekommen ist.