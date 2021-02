Amazon Prime Video: Alle neuen Filme und Serien im März 2021

Was hält der März 2021 für Abonnenten von Prime Video parat? Nachdem wir euch bereits über alle neuen Filme und Serien bei Netflix und Disney Plus informiert haben, zeigen wir euch jetzt, was es bei Amazons Streamingdienst im März alles Neues im Angebot gibt. Und wie gewohnt fangen wir mit ein paar Empfehlungen an.

Der Prinz aus Zamunda 2: Eddie Murphy verkörpert in der späten Filmfortsetzung der 1988er Komödie erneut den afrikanischen Adligen, der nun allerdings König des fiktiven Staates von Zamunda ist. Zahlreiche bekannte Gesichter aus dem Vorgänger kehren für den zweiten Teil zurück, unter anderem begleitet wie im ersten Film auch Semmi (Arsenio Hall) seine Eminenz wieder.

Link zum YouTube-Inhalt

Sicario: Ein knallharter Thriller von 2015 über den Antidrogenkampf an der Grenze zwischen den USA und Mexiko mit Emily Blunt und Benicio del Toro in den Hauptrollen. In der Spezialeinheit haben die beiden Akteure ein klares Ziel vor Augen: Dem Drogenkrieg an der Grenze Arizonas Einhalt zu gebieten. Zumindest gilt das, solange sie Freund und Feind noch klar auseinanderhalten können.

Invincible: Walking-Dead-Schöpfer Robert Kirkman hat noch weitere Comicvorlagen in petto, eine davon ist Invincible, die nun als Serie auf Amazon Prime Video startet. Die Animationsserie handelt von einem 17-Jährigen, dessen Vater der mächtigste Superheld der Welt ist. Aber der Sohn entdeckt langsam auch seine eigenen Kräfte.

Link zum YouTube-Inhalt

Die Kollegen von Filmstarts haben die Liste aller Neuerungen erstellt. Die Links bringen euch zur jeweiligen Seite mit weiteren Informationen zu den Filmen und Serien.

Alle neuen Filme bei Prime Video im März 2021

1. März

2. März

3. März

4. März

5. März

6. März

7. März

8. März

9. März

10. März

11. März

12. März

14. März

15. März

Link zum YouTube-Inhalt

17. März

18. März

19. März

20. März

21. März

22. März

23. März

25. März

26. März

27. März

31. März

Everest verfügbar ab 31.03.

Alle neuen Serien bei Prime Video im März 2021

11. März

Hoodie - Staffel 1 verfügbar ab 11.03.

12. März

Making Their Mark - Staffel 1

26. März

Invincible - Staffel 1

La Templanza - Staffel 1

The Magicians - Staffel 5

31. März