Was gibt’s Neues im November 2021 bei Amazon Prime Video? Wir haben wie immer die Monatsübersicht des Streaming-Dienstes für euch. Falls noch weitere Filme oder Serien dazukommen, werden wir sie natürlich ergänzen.

Diesmal gibt es vor allem Nachschub für Fantasy-Fans. Besonders gespannt dürften viele auf den Start von Das Rad der Zeit sein. Und auch die Harry-Potter-Filme landen diesen Monat im Abo-Angebot. Gute Nachrichten für alle, die jetzt schon Lebkuchen im Supermarkt kaufen: Die ersten Weihnachtsfilme laufen ebenfalls bald.

Highlight im November 2021: Das Rad der Zeit

Die Serie bringt erstmals das riesige Fantasy-Universum aus den gleichnamigen Millionen-Bestsellern von Robert Jordan auf die heimischen Bildschirme. Die Story aus den vierzehn Büchern lässt sich schwer in ein paar Zeilen zusammenfassen: Es geht um eine namenlose Welt, die vom Untergang bedroht ist und in der die Zeit in Zyklen abläuft. Schaut es euch am besten selber an (oder lest es).

Die erste Staffel besteht aus acht Episoden und folgt der Magierin Moiraine (gespielt von Rosamund Pike), die mit fünf Begleitern durch die Welt reist und den wiedergeborenen Drachen sucht. Der könnte die Welt retten – oder zerstören.

Neue Filme auf Amazon Prime Video im November 2021

Ab 4. November

Ab 5. November

A Man named Scott

Ab 9. November

Ab 11. November

Ab 12. November

Ab 13. November

Stille Nacht - Eine wahre Weihnachtsgeschichte

Ab 14. November

Ab 16. November

Ab 17. November

Ab 18. November

Ab 22. November

Ab 23. November

Ab 26. November

Ab 27. November

Ab 28. November

Ab 29. November

Outbreak

The 6th Day

Ab 30. November

Neue Serien auf Amazon Prime Video im November 2021

Ab 1. November

Stumptown – Staffel 1

The Kids Are Alright

Der Kleine Tiger Daniel – Staffel 1 und 2

Ab 2. November

FC Bayern - Behind the Legend - Staffel 1

Ab 12. November

Der Beischläfer - Staffel 2

Always Jane

All Or Nothing: Toronto Maple Leafs - Staffel 1

Ab 15. November

Harrow Staffel 1-2

Ab 19. November

Das Rad der Zeit - Staffel 1

Ab 24. November

Hanna - Staffel 3

Ab 26. November