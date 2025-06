Reacher: Zu Staffel 4 gibt's ein erstes Bild und das verrät uns wohl schon viel zur Story

Alan Ritchson verkörpert den knallharten Jack Reacher bereits seit 2022. Bildquelle: Amazon Prime Video

Alan Ritchson ist bald wieder am Set und dreht sein nächstes Abenteuer für Amazon Prime Video. Zur Handlung von Reacher: Staffel 4 ist noch nicht viel (offiziell) bekannt. Der Hauptdarsteller würde am liebsten bald sein Lieblingsbuch von Lee Child »Ausgeliefert« (engl.: Die Trying) auf den Bildschirm bringen.

Doch das muss anscheinend noch warten, denn ein neues Foto liefert Fans einen Hinweis auf einen ganz anderen Roman.

Die U-Bahn als heiße Spur

Der offizielle Instagram-Account reacherprimevideo leitet eine kleine Schnitzeljagd für Fans ein. Auf dem Schnappschuss ist lediglich das Skript zur vierten Season zu sehen, das in einer U-Bahn liegt. Aber nicht in irgendeiner, denn die ikonischen orangenen Sitze weisen auf New York hin.

Das reicht auch schon aus und die Community ist sich in den Kommentaren sicher: Der 13. Band von Autor Lee Child »Underground« (engl.: Gone Tomorrow) wird jetzt verfilmt!

Schaut es euch am besten einmal selbst an:

Die Story beginnt passenderweise ebenfalls in einer New Yorker U-Bahn um zwei Uhr nachts. Dort begegnet Reacher einer Frau, die alle Anzeichen einer Selbstmordattentäterin aufweist. Als er versucht, mit ihr zu sprechen und die Situation zu deeskalieren, erschießt sie sich vor seinen Augen.

Der Ex-Militärpolizist stolpert bei seinen Ermittlungen geradewegs in die nächste Verschwörung hinein. Im Mittelpunkt stehen ein hochrangiger, korrupter Politiker und ein dunkles Geheimnis, das mit dem Krieg in Afghanistan zusammenhängt. Hilfe bekommt er dabei von der Polizistin Theresa Lee.

Sollten die Vermutungen stimmen, dann steht Fans der Serie eine der beliebtesten Reacher-Geschichten bevor. Auf Goodreads bekommt der Band 4,19 von 5 Sterne und landet im Ranking der Thriller-Reihe weit oben.

Die letzten drei Seasons basierten auf »Größenwahn« (engl.: Killing Floor), »Trouble« (engl.: Bad Luck and Trouble) und »Der Janusmann« (engl.: Persuader).

4:09 Ist Reacher größer als ein Grizzly-Bär? Serienstar Alan Ritchson lässt sich auf ein kleines Quiz ein

Autoplay

Was wir sonst noch zu Staffel 4 wissen

Aufgrund des neuen Spin-Offs seiner besten Freundin Neagley (Maria Sten) könnte sich die Veröffentlichung von Reachers neuem Abenteuer noch etwas hinauszögern. Denn immerhin teilen sich die beiden ein Produktionsteam inklusive Showrunner Nick Santora.

Demnach können wir wohl erst gegen Mitte oder Ende 2026 mit neuen Folgen rechnen. Über die Wartezeit hinweg trösten wir uns dann mit Neagleys Serie, die vermutlich Anfang oder Mitte 2026 erscheinen dürfte.

Insgesamt gibt es übrigens stolze 29 Reacher-Bücher. Heißt das also auch, dass es genau so viele Staffeln von der Amazon-Serie geben wird? Vermutlich nicht. Autor Lee Child ist sich sicher, dass es einige seiner Werke niemals auf den TV-Bildschirm schaffen werden. Wieso er das denkt, erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel.