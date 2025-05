»Mein Körper ist bereit«: Reacher-Star Alan Ritchson trainiert auf Fotos schon fleißig für Staffel 4

In der Amazon-Serie Reacher erobert Alan Ritchson mit trockenem Humor die Herzen der Fans. Bildquelle: Amazon Prime Video

Fans warten bereits sehnsüchtig auf Reacher: Staffel 4. Um ihnen die lange Pause zu versüßen, postet Serien-Star Alan Ritchson jetzt eine Reihe von Bildern.

Die geben Aufschluss darüber, dass uns im nächsten Abenteuer des Ex-Militärpolizisten wieder eine Menge Action erwarten wird (Überraschung!). Außerdem deuten sie an, dass Reacher bereits vor der vierten Season auf unsere Bildschirme zurückkehrt.

Ein Blick hinter die Kulissen

Die Dreharbeiten für Staffel 4 sollen voraussichtlich im Sommer 2025 beginnen und Alan Ritchson bereitet sich schon längst darauf vor. Das beweisen neue Fotos, die auf dem Instagram-Account des 42-Jährigen aufgetaucht sind. Jedes ist mit einer passenden Unterschrift versehen. Aber schaut sie euch doch gerne selbst an:

Auf den ersten drei Bildern ist zu sehen, dass Ritchson seine Schauspiel-Kollegin Maria Sten am Set besucht hat. Die spielt in der Amazon-Serie Reachers beste Freundin Francis Neagley und bekommt jetzt ihr eigenes Spin-Off.

Der muskelbepackte Riese wird dort wohl einen kleinen Auftritt haben. Das bestätigt übrigens auch ein Video von Ritchson und Sten, denn die beiden wurden in ihren Rollen bei einem Baseball-Spiel gesichtet (via Collider).

Das Besondere am dritten Foto ist, dass wir neben Ritchson eine wahre Legende des Universums zu sehen bekommen: Schriftsteller Lee Child. Der 70-jährige Autor schrieb insgesamt 29 Jack-Reacher-Romane - also genug Stoff, um noch etliche Male zu sehen, wie Reacher seine Gegner verkloppt. Was Ritchson dazu erzählt, wollen wir euch nicht vorenthalten:

Foto 3: Reacher selbst, Lee Child. Ich wünschte, jeder hätte das Glück, ein Leben lang mit diesem Mann befreundet zu sein, so wie ich es bin. Denn wir sind beste Freunde und er wird mich bald offiziell adoptieren, glaube ich.

Das anstrengende Stunt-Training ist ebenfalls eine eigene Erwähnung wert, denn laut des Schauspielers wird die vierte Season »die bisher körperlich intensivste Staffel.« Auch wenn die Stapel Kartons auf den Bildern nicht so gefährlich aussehen, wissen wir, dass es bei Reacher in den Action-Szenen ziemlich heiß hergehen kann. Demnach dürfen wir uns wohl auf spannende Kämpfe freuen.

Was wir bis jetzt zu Staffel 4 wissen

Der Release könnte sich tatsächlich durch das Spin-Off etwas verschieben. Denn Neagley und Reacher teilen sich ein Produktionsteam - allen voran Showrunner Nick Santora.

Demnach werden wir wohl erst gegen Mitte oder Ende 2026 neue Folgen zu sehen bekommen. Die Wartezeit überbrücken wir dann einfach mit Neagleys-Serie, die sogar noch im vierten Quartal von 2025 erscheinen könnte.

Auf welchem Buch das neue Abenteuer des Ex-Militärpolizisten basieren wird, ist derweil noch nicht bekannt. Zuletzt wurde der siebte Roman »Der Janusmann« (engl.: Persuader) verfilmt. Die Serie folgt übrigens nicht der Reihenfolge der Bücher, sondern adaptiert recht wild durcheinander.

Für die Zukunft hat Ritchson bereits einen Band der Reihe im Sinn, den er gerne umsetzen würde. Welcher das ist, erfahrt ihr in dem oben verlinkten Artikel. Dort könnt ihr außerdem nachlesen, woher Reacher eigentlich seinen Namen hat und von welchem berühmten Detektiv sich Autor Lee Child inspirieren ließ. Vielleicht erratet ihr ja schon, um wen es sich handelt.