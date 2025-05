Nicolas Cage als Spider-Noir: Das erste Bild zur Superhelden-Serie versetzt Fans in Ekstase

Nicolas Cage spricht Spider-Noir bereits in dem Animationsfilm Spider-Man: A New Universe (2018). Bildquelle: Sony / Marvel / Amazon MGM Studios / Leonine

Spider-Man kommt bald zu Amazon Prime Video! Also nicht Tom Holland, sondern Nicolas Cage. Der soll nämlich in der neuen Serie die alternative schwarz-weiss Version von Peter Parker spielen.

Jetzt gibt es sogar ein erstes Bild und einen Teaser, die uns einen kleinen Vorgeschmack geben sollen. Und falls ihr gerade nicht wisst, wer Spider-Man Noir ist: Kein Problem. Wir erklären euch natürlich auch noch kurz, was es mit der Figur auf sich hat.

Amazons eigener Spider-Man

Die neue Superhelden-Serie soll im Jahre 2026 auf Amazon Prime Video erscheinen. Ein genaues Datum gibt es derweil noch nicht. Obwohl die Show Spider-Noir heißt, soll es jedoch möglich sein, sie auch in Farbe statt in schwarz-weiß anzuschauen. Zum Inhalt ist bereits Folgendes bekannt:

Spider-Noir ist eine Live-Action-Serie auf der Grundlage des Marvel-Comics Spider-Man Noir. Spider-Noir erzählt die Geschichte eines alternden und vom Pech verfolgten Privatdetektivs (Nicolas Cage) im New York der 1930er Jahre, der gezwungen ist, sich mit seinem früheren Leben als einziger Superheld der Stadt auseinanderzusetzen.

Auf der Plattform X (ehemals Twitter) postet Amazon MGM Studios ein erstes Bild von Nicolas Cage in seinem Helden-Kostüm. Hier könnt ihr es euch selbst einmal anschauen:

»Die Stadt ist ein Chaos und die Leute könnten einen Helden gebrauchen«, heißt es im ersten Teaser. Dabei beweist Spider-Noir bereits, dass er einen ganz schön starken rechten Haken hat und Schurken wohl reihenweise die Lichter ausknipsen wird. Aber seht doch einfach selbst:

Neben Cage sind auch Lamorne Morris (New Girl), Brendan Gleeson (Harry Potter und der Feuerkelch), Abraham Popoola (Andor), Li jun Li (Der Exorzist), Karen Rodriguez (In the Heights) und Jack Huston (Ben-Hur) mit von der Partie.

Fans sind von der Enthüllung ganz entzückt und freuen sich auf die neue Adaption mit Cage. Einige von ihnen begrüßen ihn sogar ganz offiziell im Spider-Verse. Hier ein paar Beispiele:

»Weißt du was, Nicolas Cage? Willkommen in der Spider-Man-Familie« - User T54321X

»Ich wusste nicht, dass wir das brauchen!« - User The_realdonnie

»Das sieht absolut cool aus.« - User razeyonx

»Warum zum Teufel sieht das so toll aus?« - User raphpool

Die bisherige Karriere von Spider-Noir

2:43 Spider-Man: A New Universe - Neuer Trailer zum Animationsfilm mit Peter Parker - Neuer Trailer zum Animationsfilm mit Peter Parker

Autoplay

Tatsächlich dürften die Figur einige von euch bereits aus dem Animationsfilm Spider-Man: A New Universe kennen, wo sie bereits von Nicolas Cage gesprochen wird. Dabei arbeitet Peter Parker im Jahre 1933 als Privatdetektiv und wird später von einer Spinne gebissen. Im Film trifft er dann auf den »richtigen« Peter, Gwen Stacy und Miles Morales. Und jetzt darf Cage in der Amazon-Serie eben auch körperlich in seine Rolle schlüpfen.

Sein Comic-Debüt feierte die alternative Version von Peter Parker übrigens in der 1. Ausgabe der gleichnamigen Heft-Reihe »Spider-Man: Noir.« Der Superheld lebt - im Gegensatz zu unserer rot-blauen freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft - auf der Erde-90214, die auch »Earth Noir« genannt wird. Dort wuchs er während der Weltwirtschaftskrise (1929-1939) bei seiner Tante May und seinem Onkel Ben Parker auf.

Falls ihr euch den Charakter einmal in seiner animierten Form anschauen möchtet: Den Film Spider-Man: A New Universe könnt ihr derzeit im Abo bei Netflix streamen. Die Fortsetzung Across the Spider-Verse findet ihr dann bei Joyn. Der dritte und letzte Teil der Reihe soll dann 2027 in den Kinos landen. Mehr dazu erfahrt ihr in der obigen Box.