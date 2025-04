Spider-Man: Beyond the Spider-Verse hat endlich einen Kinostart und ja, wir müssen noch lange warten

Da guckt Miles nicht schlecht. Es dauert tatsächlich noch etwas, bis er wieder über die Leinwand schwingt. Bildquelle: Sony Pictures

Seit über einem Jahr sitzen Fans nun schon auf heißen Kohlen. Denn Spider-Man: Beyond the Spider-Verse sollte eigentlich bereits im März 2024 erscheinen.

Jetzt gibt es ein offizielles Release-Datum, aber bevor ihr jetzt eure gut versteckten Netzwerfer herausholt: Das Warten hat gerade erst begonnen.

Lange Wartezeit aus guten Gründen

Auf der CinemaCon 2025 verkündet Sony, dass Spider-Man: Beyond the Spider-Verse erst am 4. Juni 2027 in den Kinos landen wird.

Das liegt vor allem daran, dass ursprünglich nur zwei Filme geplant waren und der zuletzt erschienene Teil Across the Spider-Verse dann doch in zwei animierte Blockbuster aufgeteilt wurde.

Ein weiterer Grund ist die hochwertige Entwicklung des Films, denn die Reihe ist für ihre hohe Qualität der Animation bekannt und die braucht eben ihre Zeit. Dazu kommen natürlich noch Vorarbeit, Produktion und der Vertrieb des Projekts. All das zusammen braucht mehr als ein Jahr.

Dazu muss noch erwähnt werden, dass der angestrebte Kinostart von Anfang an nicht wirklich realistisch war - das haben damals sogar an dem Projekt Beteiligte zugegeben.

Dabei dürfen wir ebenfalls nicht vergessen, dass der Streik der Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA im Jahr 2023 die Produktion weiter verzögerte und einen Release in 2024 immer unwahrscheinlicher machte.

Falls es euch hilft: Zwischen den Veröffentlichungen von Teil 1 und 2 lagen ebenfalls viereinhalb Jahre. So sind wir hier ungefähr gleichauf, denn Across the Universe erschien hierzulande am 2. Juni 2023.

Aber genug Griesgrämigkeit! Es gibt nämlich nicht nur ein Datum, sondern auch etwas für die Glubscher.

Erste Fotos und was wir bis jetzt zu Beyond the Spider-Verse wissen

Auf der Veranstaltung wurde ebenfalls ein erster Teaser gezeigt, der es bisher aber noch nicht in die Internetlandschaft geschafft hat. Jedoch gibt es auf X (ehemals Twitter) ein paar Bilder, die Miles Morales, Gwen Stacy und den neuen Prowler zeigen.

Wovon handelt der dritte Teil? Beyond the Spider-Verse geht direkt da weiter, wo der Vorgänger aufgehört hat. Gwen Stacy (Hailee Steinfeld) ist die neue Anführerin der Spider-Gruppe, die sich in einem Kampf mit der Spider-Society unter der Leitung von Miguel O’Hara (Oscar Isaac) befindet. Währenddessen ist Miles (Shameik Moore) in einer anderen Dimension gefangen und kämpft mit seinen inneren Dämonen.

Der Erfolg der Spider-Man-Reihe

Auf Rotten Tomatoes bekommen Into the Spider-Verse und seine Fortsetzung Across the Spider-Verse absolute Traum-Wertungen. Kritiker geben Teil 1 frische 97 Prozent und auch der zweite Film kann mit 94 Prozent mithalten. Fans geben beide Male ebenfalls 94 Prozent.

Auf IMDb landet Into the Spider-Verse bei 8,4 Sternen, während das Sequel noch ein kleines bisschen drauflegt und die 8,5 Sterne vollmacht.

Den Regiestuhl teilen sich Bob Persichetti (Der kleine Prinz) und Justin K. Thompson (Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen), die ebenfalls bei den ersten beiden Filmen mitwirkten.

Across the Spider-Verse war 2024 sogar für den Oscar in der Kategorie Bester animierter Film nominiert. Jedoch gewann am Ende das Projekt Der Junge und der Reiher von Studio Ghibli.