Wann startet Spider-Man 4 in den Kinos? Endlich gibt's einen Termin, und das ist längst nicht alles

Tom Holland kehrt schon 2026 als Spider-Man zurück.

Spider-Man: Homecoming, Far from Home und No Way Home. So hießen die letzten Filme über die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Aber mit »Home« (englisch: Zuhause) ist jetzt Schluss!

Spidey startet mit seinem vierten Blockbuster in eine neue Ära und Sony teilt jetzt das Datum der geplanten Veröffentlichung.

Ein frischer Neustart

Auf der CinemaCon 2025 verkündete Sony feierlich den offiziellen Titel des neuen Marvel-Projekts inklusive Kinostart.

Spider-Man: Brand New Day landet am 31. Juli 2026 auf der großen Leinwand. In Deutschland wird der Film vermutlich wie gewohnt einen Tag früher starten. Die Dreharbeiten sollen bereits im Sommer 2025 beginnen.

Auffällig ist der neue Name, der im Vergleich zu seinen Vorgängern aus der Reihe tanzt. Laut Hauptdarsteller Tom Holland wird der Blockbuster »ein erfrischender Neuanfang.«

Das ist aber dann schon alles, was er dazu sagen kann. Diesmal gibt es also keinen Spoiler, der nur im letzten Moment von einem Co-Star verhindert werden kann. Denn Fans wissen: Tom Holland ist eine kleine Plaudertasche.

Hier könnt ihr euch das offizielle Logo des Films anschauen:

Einige Fan-Reaktionen zur Verkündung können wir euch aber nicht vorenthalten. Denn viele wundern sich, wo denn das Wort »Home« im Titel abgeblieben ist. Das Ergebnis: Charmante Kommentare zum Schmunzeln. Hier zwei Beispiele:

Was bedeutet der Kinostart für Avengers: Doomsday?

Achtung! Der folgende Abschnitt kann Spuren von Spoilern zu Spider-Man: No Way Home enthalten.

Erst vor wenigen Tagen wurde ein großer Teil des Casts für Avengers: Doomsday bekannt gegeben. Doch Tom Holland ist in dieser Liste noch nicht zu finden, obwohl er angeblich eine wichtige Rolle im Wiederaufbau der Superheldengruppe spielen soll. Es könnte natürlich sein, dass Marvel die Nennung seines Namens noch bewusst zurückhält.

Es wäre aber ebenso gut möglich, dass Peter Parker (Tom Holland) erst einmal mit seinem eigenen Schlamassel beschäftigt ist. Denn der Film soll vermutlich zur selben Zeit wie Doomsday spielen und das Finale von No Way Home ließ Zuschauer mit einem Cliffhanger zurück.

3:03 Spider-Man: Erster Trailer zu No Way Home stellt das MCU auf den Kopf

Um das Multiversum zu retten, opfert Spider-Man seine private Identität und niemand weiß mehr, wer Peter Parker ist. Demnach existiert aktuell nur noch sein übernatürliches Alter-Ego. Also gut möglich, dass dieses Problem in Brand New Day erst einmal gelöst werden muss, bevor Peter zu seinen Superhelden-Freunden zurückkehrt.

Doomsday kommt derweil am 29. April 2026 in die Kinos. Also rund zwei Monate vor Brand New Day. Das sind natürlich alles nur Vermutungen, denn was am Ende wirklich passieren wird, bleibt abzuwarten.

Stranger-Things-Star Sadie Sink soll übrigens eine Rolle im neuen Spidey-Abenteuer ergattert haben. Welche das sein könnte? Dazu erfahrt ihr mehr in der obigen Linkbox.

Aktuell ist Tom Holland am Set von Christopher Nolans neuem Film The Odyssey, der nur zwei Wochen vor Spider-Man 4 (am 16. Juli 2026) erscheinen soll. Von den Dreharbeiten gibt es auch schon erste Bilder und die zeigen Hauptdarsteller Matt Damon und Zendaya in ihren Kostümen. Falls ihr einen Blick riskieren möchtet, werdet ihr im verlinkten Artikel fündig.