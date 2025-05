Ein komplett verheizter Marvel-Bösewicht hätte ursprünglich ganz anders werden sollen und Fans hätten es geliebt

Unter der Maske von Taskmaster hätte sich beinahe damals O-T Fagbenle versteckt. Bildquelle: Marvel Studios / Disney

In Black Widow wurde Taskmaster alias Antonia Dreykov (Olga Kurylenko) als große Schurkin etabliert. Im aktuellen Marvel-Blockbuster Thunderbolts spielt sie aber eine eher kleine Rolle.

Tatsächlich war der Charakter ursprünglich noch auf eine andere Art ausgelegt. Wie genau, das berichtet jetzt ein Schauspieler, der ihn beinahe gespielt hätte.

Ein anderer Taskmaster

Der 44-jährige Darsteller O-T Fagbenle (The Handmaid’s Tale, Maxxx) war in der engeren Auswahl, um den Marvel-Bösewicht Taskmaster zu spielen. Dabei sollte seine Version der Figur jedoch anders sprechen und sich auch vom Wesen her anders verhalten. Das verrät er jetzt in einem Interview mit The Direct.

Im Grunde habe ich als erstes für die Rolle Taskmaster vorgesprochen, und es war eine wirklich unglaubliche Rede, um ehrlich zu sein. Es war ein Vorsprechen, auf das ich sehr stolz war. Ich habe den Text sogar irgendwo aufbewahrt. [...] Ich habe ihn [Taskmaster] mit einem afrikanischen Akzent dargestellt, und er war diese Art von manischem Charakter.

Fans hätte das wohl ziemlich gut gefallen, denn viele wünschten sich einen Schurken, der näher an der Comicvorlage à la Anthony Masters ist. Bereits bevor die Identität von Taskmaster in Black Widow enthüllt wurde, vermuteten einige, dass sich Fagbenles Gesicht unter der Maske befindet. Letztendlich entschied man sich aber für Olga Kurylenko (Hitman, James Bond 007: Ein Quantum Trost) und eine andere Version des Schurken.

1:58 Im Trailer zu Black Widow könnt ihr euch die finale Version von Taskmaster einmal anschauen

Autoplay

O-T Fagbenle ist dennoch in Black Widow zu sehen und spielt dort einen schmuggelnden Ex-Soldaten, der ein Verbündeter von Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ist. Sein Auftritt fällt jedoch weitaus weniger spektakulär und übermenschlich aus. Konkret sagt er dazu:

Und irgendwann auf dem Weg des Schreibens und der Dinge, die meine Gehaltsklasse übersteigen, wurde mir im Grunde genommen [gesagt], dass [die Rolle] auf die Frage hinausläuft: »Bin ich es oder ist es jemand anderes?« [...] In den verschiedenen Varianten des Films verschwand diese Version von Taskmaster [von Fagbenle], und dann kamen sie einfach zu mir und sagten: »Hey, es gibt da diese Figur namens [Rick] Mason, willst du den spielen?« Da habe ich gesagt: »Ja, verdammt, ich würde Mason gerne spielen!« Der Taskmaster, den ich verkörpern sollte, existierte demnach nicht in Black Widow.

Fagbenles weitere Karriere im Marvel-Universum

Seither ist Fagbenle im MCU einmal in die Rolle des Schmugglers Rick Mason zurückgekehrt. In der fünften Folge der Disney-Serie Secret Invasion hatte er einen kleinen Cameo-Auftritt. Auch in Marvels aktuellem Film Thunderbolts hätte der Schauspieler gerne mitgewirkt und hat dafür sogar das Gespräch mit Drehbuchautor Eric Pearson gesucht.

Hör zu, ich habe Eric [Pearson] Folgendes gesagt: »Warum lässt du mich bei Thunderbolts außen vor, Mann? Ich bin zurückgekommen. Ich habe bei Secret Invasion mitgewirkt, Mason ist dort aufgetreten.« [...] wie ein echter Superheld, [bin ich bereit], wenn sie mich anrufen.

Vielleicht klingelt irgendwann noch einmal sein Telefon, wer weiß das schon. Im MCU ist ja bekanntlich alles möglich. Im Multiversum könnte rein theoretisch sogar eine alternative Version von Taskmaster auftauchen. Falls O-T Fagbenle jemals die Chance bekommen sollte, würde er sich jedenfalls sehr darüber freuen.

Pssst… In Thunderbolts soll es tatsächlich einen geheimen Superheld geben. (Nein, es ist nicht Bob.) Einen kryptischen Hinweis darauf lieferte der ausführende Produzent Brian Chapek gegenüber IMDb. Mehr dazu erfahrt ihr in dem obigen Kasten. Dort findet ihr ebenfalls weitere Artikel zu dem Thema. Zum Beispiel welche Filme und Serien für das Verständnis des aktuellen Marvel-Blockbusters wichtig sind.