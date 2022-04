Im Mai 2022 warten bei Amazon Prime Gaming wieder viele Spiele und Goodies auf euch. Ihr könnt euch fünf Spiele kostenlos sichern und könnt sie zudem auch dauerhaft behalten, selbst wenn euer Prime-Abo abläuft. Mit dabei sind The Curse of Monkey Island, Mail Mole + 'Xpress Deliveries und Shattered - Tale of the Forgotten King.

Weiterhin gibt es viele Ingame-Inhalte zu Spielen wie Apex Legends, Call of Duty und Fifa 22. Wir haben alle Infos für euch in dieser Übersicht.

Monkey Island 3: Der Fluch von Monkey Island

Ab sofort könnt ihr euch den dritten Teil der legendären Spiele-Serie Monkey Island gratis sichern. Rückt eure Augenklappen zurecht und schleift eure Säbel. Zusammen mit Guybrush Threepwood begebt ihr euch zurück in das Jahr 1997 und stürzt euch in ein waschechtes Piratenabenteuer.

Im dritten Teil werden die Hochzeitsglocken geläutet. Als Guybrush macht ihr Elaine endlich einen Heiratsantrag und streift ihr dabei aber leider einen Ring um den Finger, der mit einem Fluch belegt ist. Eure Gattin verwandelt sich kurzerhand in eine Goldstatue, die obendrein auch noch von fiesen Piraten gestohlen wird.

Fortan setzt ihr alles daran Elaine wiederzufinden und einen Diamantring zu bergen, um den Fluch schlussendlich brechen zu können. Aber natürlich stellen sich euch einige Fieslinge wie LeChuck und Röchelieu in den Weg. Für Fabiano war übrigens Monkey Island das Spiel, mit dem alles angefangen hat:

Vier weitere Gratis-Spiele im Mai für Prime-Nutzer

Shattered - Tale of the Forgotten King: In dem Action Adventure dreht sich alles um geschickte Kämpfe à la Dark Souls und innovative Jump-and-Run Einlagen in der Open World.

Mail Mole + 'Xpress Deliveries: Der 3D Plattformer setzt auf actionreiche Sprungpassagen, die während hoher Geschwindigkeiten ausgeführt werden müssen, um die Briefe und Pakete rechtzeitig abzuliefern.

Out of Line: Das 2D-Adventure entführt euch in komplett handgezeichnete Welten, in denen ihr euch einigen Rätseln und Kämpfen stellen müsst.

Cat Quest: Open-World-RPG in einer Katzenwelt. Der Spieler ist auf der Suche nach seiner gekidnappten Katzenschwester und erkundet dabei Dungeons und Oberwelten.

Weitere Gratis-Inhalte im Mai 2022

Im Mai gibt es wieder einen Haufen an kosmetischen Items, die ihr euch für viele Spiele schnappen könnt. Wir präsentieren euch eine kleine Auswahl aller Goodies für den Mai 2022:

Apex Legends - Valkyrie Deep Dive Bundle

Battlefield 2042 - Bleed Purple Bundle

Fifa 22 - Prime Gaming Pack

Overwatch - Zwei legendäre Loot-Boxen

Rainbow Six Siege - Fünf-Tage-Renown-Booster

und vieles mehr...

Die komplette Liste aller Spielinhalte findet ihr auf der offiziellen Amazon Prime Gaming Website.

Kann euch eines der Gratis-Spiele im Mai 2022 überzeugen? Oder freut ihr euch eher über spezielle Ingame-Goodies, die ihr für eines eurer Lieblingsspiele sichern könnt? Schreibt es uns in die Kommentare!