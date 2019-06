Auf der E3 stellte AMD den Ryzen 9 3950X offiziell vor. Im Rahmen der Präsentation knackten Extreme-Overclocker damit auch gleich mehrere Bestmarken für 16-Kern-Prozessoren - wenige Tage danach wurde auch ein i9 9980XE geschlagen.

Nun ist ein neues Geekbench-Ergebnis einer AMD-CPU mit 16 Kernen aufgetaucht, das in eine ähnliche Kerbe schlägt und selbst die besten Ergebnisse mit Intels Core i9 9980XE anvisiert.

Auf Geekbench wird der Prozessor namentlich nicht genau genannt. Nur die codierten Bezeichnungen, Topologie, der angegebene Takt und die Kernzahl können Aufschluss darüber geben, um welche CPU es sich handelt.

Laut AMD hat der Ryzen 9 3950X einen Basistakt von 3,5 GHz und boostet mit 4,7 GHz. Die im Benchmark angegebene CPU taktet aber mit 3,3 GHz in der Basis und 5,2 GHz im Turbo (5.267 MHz genau).

Wahrscheinlich kam ein übertaktetes Engineering-Sample (ES) zum Einsatz, da der Ryzen 9 3950X erst im September erscheinen soll. Etwas niedrigere Basiswerte sind für solche frühen Modelle üblich. Es kann aber dennoch sein, dass einzelne CPUs unter Last hohe Boost-Taktraten erreichen.

Add .gb4 to the url at the end it was 5.25ghz all core since 5.25 was the minimum speed throughout the whole test of single and multi core but i doubt this is on air unless some magical silicon out of nowhere this is probably ln2 oc pic.twitter.com/SgyHMxHXk0