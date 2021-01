AMD auf der CES: Was gibt es Neues zu Ryzen und Radeon?

Die Hälfte der diesjährigen Consumer Electronics Show, kurz CES 2021, ist vorbei. Gestern Abend präsentierten Nvidia und AMD ihre neuesten Produkte, beziehungsweise Produktlinien. Bei Nvidia stand neben dem Mobile-Lineup für Ultra- und Gaming-Notebooks die RTX 3060 mit ihrem üppig bemessenem Videospeicher im Vordergrund.

Bei AMD sah es ganz ähnlich aus, obwohl es zu dedizierten Spieler-Grafikkarten für Desktop-Computer nur sehr wenig Neues gab. So hieß es am Ende der Präsentation lediglich, dass die neue Spieler-Grafikkarten aus der RX-6000-Reihe in der ersten Jahreshälfte 2021 erscheinen sollen.

Auf dem Bild rechts sind zwei Modelle mit jeweils einem und zwei Axiallüftern abgebildet. Da kann nun zwar nur spekuliert werden, aber nach aktuellem Wissensstand dürften sich dahinter Modelle auf Basis des Navi-22- und Navi-23-Chips verbergen.

So könnte das Lineup aussehen:

*Angaben, beziehungsweise Produktbezeichnungen nicht bestätigt

Erst vor Kurzem wurden angebliche Spezifikationen zur Radeon RX 6700 XT genannt. Diese soll auf dem Navi-22-XT-Chip basieren und 40 Compute-Units (CUs) bieten - das entspricht 2.560 AMD Stream-Prozessoren (Shader-Recheneinheiten).

Außerdem sollen sowohl RX 6700 als auch RX 6700 XT bereits Ende des ersten Quartals, also Ende März, erscheinen. Die neuesten Information bezüglich eines Releases in der ersten Jahreshälfte schließen das zumindest nicht aus.

Was gab es noch auf der AMD-Keynote?

Desktop-Prozessoren

Im Rahmen der Präsentation gar nicht erwähnt, aber dafür im Anschluss in der Pressemitteilung, wurden zwei neue Ryzen-5000-Modelle für den Desktop. Dabei handelt es sich um die beiden Non-X-Varianten Ryzen 9 5900 und Ryzen 7 5800. Die Specs im Überblick:

Ryzen 9 5900X Kerne/Threads: 12/24 Takt: 3,7/4,8 GHz Cache: 70 MB TDP: 105W Ryzen 9 5900 Kerne/Threads: 12/24 Takt: 3,0/4,7 GHz Cache: 70 MB TDP: 65W Ryzen 7 5800X Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,8/4,7 Cache: 36 MB TDP: 105W Ryzen 7 5800 Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,4/4,6 GHz Cache: 36 MB TDP: 65W

Was kosten die neuen CPUs? Zu den Preisen findet sich aktuell noch keine Informationen. Der Ryzen 9 5900 dürfte sich aber etwas unterhalb der X-Variante einfügen, gleiches gilt für den Ryzen 7 5800. Laut Geizhals.de fallen für den Ryzen 9 5900X derzeit knapp 790 Euro an, für den Ryzen 7 5800X rund 460 Euro.

Laptop-Prozessoren

Aus technischer Sicht lag der Fokus ganz klar auf den Ryzen-5000-APUs für Notebooks. Dabei präsentierte AMD zum einen Modelle für ultradünne Geräte, die entsprechend sparsam sein müssen, um (bedingt durch die Bauweise) auch mit schwächerer Kühlleistung zurecht zu kommen.

Zum anderen zeigte AMD-Chefin Dr. Lisa Su Specs und Performance-Daten zu den Gaming-Varianten. Das neue Spitzenmodell hört auf den Namen Ryzen 9 5980HX. Alle neuen Ryzen-5000-APUs in der Übersicht:

Ryzen 9 5980HX Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,3/4,8 GHz Cache: 20 MB TDP: 45W+ Ryzen 9 5980HS Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,0/4,8 GHz Cache: 20 MB TDP: 35W Ryzen 9 5900HX Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,3/4,6 GHz Cache: 20 MB TDP: 45W+ Ryzen 9 5900HS Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,0/4,6 GHz Cache: 20 MB TDP: 35W Ryzen 7 5800H Kerne/Threads: 8/16 Takt: 3,2/4,4 GHz Cache: 20 MB TDP: 45W Ryzen 7 5800HS Kerne/Threads: 8/16 Takt: 2,8/4,4 GHz Cache: 20 MB TDP: 35W Ryzen 5 5600H Kerne/Threads: 6/12 Takt: 3,3/4,2 GHz Cache: 19 MB TDP: 45W Ryzen 5 5600HS Kerne/Threads: 6/12 Takt: 3,0/4,2 GHz Cache: 19 MB TDP: 35W Ryzen 7 5800U Kerne/Threads: 8/16 Takt: 1,9/4,4 GHz Cache: 20 MB TDP: 15W Ryzen 7 5700U Kerne/Threads: 8/16 Takt: 1,8/4,3 GHz Cache: 19 MB TDP: 15W Ryzen 7 5600U Kerne/Threads: 6/12 Takt: 2,3/4,2 GHz Cache: 12 MB TDP: 15W Ryzen 5 5500U Kerne/Threads: 6/12 Takt: 2,1/4,0 GHz Cache: 11 MB TDP: 15W Ryzen 3 5300U Kerne/Threads: 4/12 Takt: 2,6/4,8 GHz Cache: 6 MB TDP: 15W

Nur noch eine Quadcore-APU: AMD scheint sich nach den Desktop-CPUs nun auch bei mobilen Prozessoren im Wesentlichen auf Modelle mit sechs Kernen und mehr zu konzentrieren - der klassische Vierkerne hat bei den Kaliforniern offenbar bald endgültig ausgedient.

Performance: Schon der Ryzen 9 5900HX, also noch nicht einmal der Vollausbau Ryzen 9 5980HX, soll das aktuelle Mobile-Flaggschaff von Intel Core i9 10980HK um Längen übertreffen, wie das folgende Schaubild zeigt:

