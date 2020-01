Bei Spielergrafikkarten liefern sich AMD (beziehungsweise ehemals ATI) und Nvidia seit vielen Jahren immer wieder auf's Neue Duelle, konkrete Verkaufszahlen erfährt man aber eher selten. Das ändert der deutsche Händler Mindfactory.

So berichtet 3Dcenter.org von den dortigen Verkaufszahlen der Grafikkarten Geforce RTX 2080 Super, Geforce RTX 2070 Super und Geforce RTX 2060 (Super) seitens Nvidia. Bei AMD geht es um die aktuellen Navi-Karten Radeon RX 5700 XT und Radeon RX 5700.

Wie die Tabelle zu den verkauften GPUs im Jahr 2019 unten zeigt, liegen die RX 5700 XT und die RTX 2070 Super dabei mit deutlichem Abstand vor den anderen Modellen.

Radeon RX 5700 XT 13.690 ca. 390 Euro Geforce RTX 2070 Super 13.175 ca. 510 Euro Geforce RTX 2060 6.445 ca. 300 Euro Geforce RTX 2060 Super 5.315 ca. 390 Euro Radeon RX 5700 4.510 ca. 320 Euro Geforce RTX 2080 Super 3.490 ca. 720 Euro

RTX 2060 kommt schlecht weg

Auch wenn die Zahlen nur ein sehr begrenztes Bild abgeben, da sie einerseits von einem einzelnen Händler stammen und andererseits nicht alle relevanten Modelle wie etwa die RTX-Karten ohne Super-Zusatz enthalten, sind sie dennoch interessant. Dabei ist auch der jeweilige Preis- und Leistungsbereich sowie der Zeitpunkt der Veröffentlichung mit zu berücksichtigen.

Vor allem die Geforce RTX 2060 steht dadurch eher schlecht da: Sie zählt in diesem Vergleich zu den günstigsten Modellen und ist bereits Anfang 2019 erschienen, während die anderen Modelle erst im Juli auf den Markt kamen. In Anbetracht dessen erreicht sie aber nur recht niedrige Verkaufszahlen.

Mit Blick auf die Leistung ist die RTX 2080 Super das schnellste Modell in der Übersicht, sie hat sich aber am wenigsten verkauft. Das dürfte auch an der RTX 2080 ohne Super-Zusatz liegen, die fast genau so schnell und gleichzeitig günstiger zu haben ist.

Wie schnell die Grafikkarten jeweils sind, zeigt unser aktuelles GPU-Testsystem (mit Ausnahme der noch nicht darin enthaltenen RTX 2080 Super).

Mehr zum Thema: