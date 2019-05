AMD Navi schon nächste Woche - Leak nennt angebliche Preise und Launch

Nach einer Quelle, auf die sich Videocardz beruft, soll ein PR-Manager von Sapphire gegenüber der chinesischen Presse Details zu Ankündigung und Launch von AMDs Navi-Grafikkarten verraten haben.

Auf der chinesischen Webseite zhuanlan.zhihu.com berichtete der Blogger in einem mittlerweile offline genommenen Beitrag von einem (verifizierten) Event eines AMD-Board-Partners in Chengdu (Provinz Sichuan, China).

Dabei soll das Gespräch mit dem Sapphire-Mitarbeiter stattgefunden haben - demnach arbeite AMD an zwei Radeon Navi-Modellen:

Einer 399-US-Dollar-Variante (ca. 360 Euro, vermutlich ohne Steuern), die Nvidias GeForce RTX 2060 herausfordern soll und einem 499-USD-Modell (ca. 450 Euro ohne Steuern) als Gegner der RTX 2070.

Zudem verriet der Sapphire-Manager angeblich Details zur Architektur von Navi - diese sollen keine hardwareseitige Unterstützung für Raytracing bieten.

Was ist Raytracing?

Teurer als Geforce-Konkurrenz

Im Vergleich zu den möglichen Konkurrenten RTX 2060 und RTX 2070 erscheinen die angeblichen Preise aber etwas (zu) hoch: Denn die Geforce RTX 2060 ist mit Preisen ab 350 Euro eher günstiger als die im Leak genannte Navi-Konkurrenz für angeblich 399 US-Dollar.

Das gleiche gilt für die RTX 2070, die aktuell ab 480 Euro zu haben ist - eine Radeon Navi für 499 US-Dollar (eventuell noch ohne Steuern, also erfahrungsgemäß ca. 500 Euro In Deutschland) mit vergleichbarer Performance, aber ohne Raytracing und DLSS klingt nicht sonderlich attraktiv.

Ob die angegebenen 399 respektive 499 US-Dollar für die beiden Navi-Varianten allerdings AMDs UVP entsprechen oder nur für eventuelle Topmodelle (übertaktet, weitere Extras) von Sapphire gelten, wird in dem Leak nicht restlos geklärt.

Alle Spiele mit Raytracing und DLSS Unterstützung im Überblick

Doppel-Vorstellung nächste Woche?

Auch das vermeintliche, exakte Datum des Launches von Ryzen 3000 und Radeon Navi ist interessant. Der unbekannte Sapphire-Mitarbeiter geht von einem Navi-Start am 7. Juli aus, Ryzen 3000 wird am selben Tag vermutet - sehen wir also einen simultanen Verkaufsstart von AMDs kommenden 7nm-Produkten?

Ryzen 3000 und Radeon Navi kommen im dritten Quartal - AMD bestätigt Launches

Zunächst soll AMDs CEO Dr. Lisa Su die beiden Navi-Karten aber auf einer Keynote im Vorfeld der Computex (28. Mai - 01. Juni) zeigen, auf der primär auch die Ryzen-3000-Vorstellung vermutet wird.

Radeon VII als High-End

Der angebliche Sapphire PR-Manager hat zudem das Gerücht bestätigt, dass es anfangs keine Radeon mit Navi-Architektur für das High-End-Segment (oberhalb der Performance einer RTX 2070) geben wird.

Vielmehr sollen die beiden ersten Navi-Karten wie vermutet Polaris (RX500) im Mainstream-Segment ablösen und Nvidias RTX 2060 und RTX 2070 Konkurrenz machen - im High-End-Segment ist AMD nach eigener Ansicht erstmal ausreichend durch die Radeon VII (7nm, aber noch mit Vega-Chip) vertreten.